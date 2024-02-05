سعر ومواصفات هاتف أوبو Find X7 Ultra قاهر هواتف سامسونج

الرياض - أميرة القحطاني - هاتف اوبو Find X7 Ultra هو أحدث هاتف ذكي من شركة أوبو الصينية، وهو ينتمي إلى سلسلة هواتف Find X الرائدة التي تتميز بالتصميم الأنيق والمواصفات العالية والكاميرات المتطورة، لذا يعتبر من أفضل الهواتف في السوق حالياً، وينافس بقوة مع هواتف أخرى مثل سامسونج جالاكسي اس 23 وايفون 15 برو وشاومي 14 برو، وفي هذا المقال، سنتعرف على أبرز مواصفات ومميزات هاتف اوبو Find X7 Ultra، وما هي الأسباب التي تجعله خياراً ممتازاً لمن يبحث عن هاتف ذكي متكامل.

أبرز مواصفات هاتف أوبو Find X7 Ultra

– الشاشة: تأتي الشاشة بحجم 6.82 بوصة من نوع LTPO AMOLED، وبدقة 1440×3168 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وبسطوع 4500 شمعة، مما توفر تجربة مشاهدة رائعة، كما إنها تدعم تقنيات مثل HDR10+ وDolby Vision وAlways-on display، وتأتي الشاشة طبقة من زجاج غوريلا جلاس Victus 2، وتأتي منحنية من الأطراف، وتحتوي على ثقب صغير في المنتصف للكاميرا الأمامية.

– المعالج: يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل 3، وهو أحدث وأقوى معالجات كوالكوم، ويتميز بدقة تصنيع 4 نانومتر، وبثماني أنوية بتردد يصل إلى 3.3 جيجاهرتز، وبمعالج رسومي من نوع أدرينو 750، كما يدعم شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والمزيد من الميزات الحديثة.

– الذاكرة: يتوفر الهاتف بثلاثة خيارات من الذاكرة الداخلية والعشوائية، وهي: 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت، أو 256 جيجابايت مع 16 جيجابايت، أو 512 جيجابايت مع 16 جيجابايت، وتأتي من نوع UFS 4.0 وLPDDR5X، وهي تعتبر من أسرع أنواع الذاكرة في السوق.

– الكاميرا: تأتي الكاميرا الخلفية بأربعة عدسات، وهي:

عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني LYT-900 بحجم 1 بوصة الجيل الثاني.

وعدسة تقريب بصري 3X بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX890.

وعدسة تقريب بصري 6X بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX858.

وعدسة زاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر سوني LYT-600.

وتعد الكاميرا من أفضل كاميرات الهواتف في السوق، حيث تلتقط صوراً بجودة ودقة عالية، كما تدعم المثبت البصري والتركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير الاحترافي، وتدعم الكاميرا تصوير الفيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية.

– الكاميرا الأمامية: فتأتي بدقة 32 ميجابكسل بمستشعر سوني IMX709، وتلتقط صوراً سيلفي بجودة جيدة، وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K أو FHD.

– البطارية: تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، والشحن العكسي بقوة 10 واط.

مميزات هاتف Find X7 Ultra

بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، كما يدعم الشحن اللاسلكي.

تصميم مميز يدعم مقاومة معتمدة للماء IP68.

صوت استريو.

كاميرات مميزة بأداء رائع.

معالج قوى وشاشة جيدة جدا.

سعر هاتف آوبو Find X7 Ultra

يصل السعر العالمي لهاتف Find X7 Ultra إلى حوالي 840 دولار للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، ويصل إلى 910 دولار للنسخة 256 جيجا مع 16 جيجا رام، ويتوفر في المملكة العربية السعودية بسعر 3000 ريال سعودي للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، وفى جمهورية مصر العربية بسعر 77000 جنية للنسخة 512 جيجا مع 16 جيجا رام.