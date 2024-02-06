نجم جيرونا الإسباني على أعتاب مانشستر سيتي

الرياض - أميرة القحطاني - توصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى اتفاق مهم مع نادي جيرونا الإسباني لإبرام صفقة مميزة، وفقًا لتقارير صحفية حديثة.

وأكد الصحفي فابريزيو رومانو أن مانشستر سيتي نجح في التوصل إلى اتفاق مع جيرونا من أجل التعاقد مع لاعب الوسط سافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبالرغم من وصول عروض لاعبين قادمين من عدة أندية ألمانية وإنجليزية إلى جيرونا، إلا أن سافيو قرر الانضمام لحامل لقب الدوري الإنجليزي.

ويركز الجناح البرازيلي الشاب حاليًا على الانتهاء من موسمه مع جيرونا بأفضل طريقة ممكنة، ومن المتوقع توقيع العقود الخاصة بالصفقة في الأيام القادمة.

الجدير بالذكر أن سافيو شارك في 27 مباراة مع جيرونا هذا الموسم، مسجلًا 7 أهداف وصنع مثلها.