هكذا أعلن الزمالك عن تعاقده مع 10 لاعبين

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن نادي الزمالك رسميًا عن إبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في جميع الألعاب، وذلك في مؤتمر صحفي أُقيم أمس الإثنين الموافق 5 فبراير الجاري.

وقد نظم مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الصفقات الجديدة لفرق النادي المختلفة، بالإضافة إلى التعريف بالأجهزة الفنية الجديدة.

وشهد الحدث حضور نجوم ورموز النادي واللاعبين القدامى في جميع الألعاب، بالإضافة إلى قائد الفريق الأول لكرة القدم، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، وأحمد الأحمر قائد فريق كرة اليد.

وتضمنت الصفقات التعاقد مع الأوغندي ترافيس موتيابا، ومحمد عاطف من فريق طنطا، ومهاب ياسر من فريق الداخلية، والفلسطيني ياسر حمد، وزياد كمال من فريق إنبي، ومحمد شحاته من فريق طلائع الجيش، وسيف جعفر من فريق بيراميدز، وأحمد حمدي من فريق مونتريال الكندي، وناصر ماهر من فريق مودرن فيوتشر، وعبد الله السعيد من فريق بيراميدز.

وقام الزمالك أيضًا بتعيين البرتغالي جوزيه جوميز مديرًا فنيًا للفريق لمدة نصف موسم. ويستعد الفريق حاليًا لمواجهة الإسماعيلي في 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.