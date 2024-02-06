“بعد هزيمة ليفربول أمام آرسنال”.. جيمي كاراجر: فان دايك هو السبب في الأهداف الثلاثة

الرياض - أميرة القحطاني - انتقد جيمي كاراجر، النجم السابق في منتخب إنجلترا وفريق ليفربول الإنجليزي ومحلل شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية الحالي، أداء لاعبي الريدز بعد الهزيمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 3/1 في الجولة الـ23 على ملعب “الإمارات”.

حيث قال: “تصرف غير مهني من قبل بعض اللاعبين، ينبغي للاعبي فريق ينافس على القمة أن يظهروا مستوى أفضل، هذا التصرف يليق بفريق يحتل المراكز الأخيرة”.

وأضاف: “فان دايك هو السبب في الأهداف الثلاثة، قرارات سيئة من جانبه، وكان آرسنال يستحق الفوز”، وبخصوص سلوك أوديجارد بعد المباراة، قال: “ينبغي عليه أن يتصرف بأكثر احترامًا، يجب أن يتقبل الخسارة بروح رياضية”.

وفيما يتعلق بالهدف العكسي الذي سجله جابرييل، علق: “فان دايك وساليبا يجب أن يظهرا أداءً أكثر قوة وانضباطًا في الدفاع”.

الجدير بالذكر أن نادي ليفربول يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بينما يحتل آرسنال المركز الثاني مؤقتًا برصيد 49 نقطة.