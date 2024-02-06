فاروق جعفر بعد انضمام نجله للزمالك: لا أتحدث معه.. وأريده أن يعتمد على نفسه

الرياض - أميرة القحطاني - قال فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، إنه كان يشعر بتأثر شديد برحيل نجله عن القلعة البيضاء وانتقاله إلى نادي بيراميدز.

وبعد إعلان الزمالك عن عدد من الصفقات الجديدة أمس الإثنين في مؤتمر صحفي، بما في ذلك عودة اللاعب السابق سيف فاروق جعفر بعد رحيله إلى بيراميدز في نهاية الموسم الماضي، أكد جعفر أنه بذل كل جهده في محاولة إقناع ابنه بالعودة للزمالك، نظرًا لنشأته وتواجده السابق في صفوف الفريق.

وقد أعرب عن أمنياته بأن يظهر ابنه مهاراته ويكون إضافة قوية للفريق، وأعرب عن أمله في أن يحقق النجاح في مسيرته الكروية، واستمرار ابنه مع الزمالك حتى يعتزل، وقدم تمنياته له بالتوفيق.

وأكد أهمية أن يستمر ابنه في خدمة الفريق بإخلاص وانتماء، مشيرًا إلى أنه لا يتحدث هو ونجله ويريده أن لا يعتمد سوى على نفسه في مسيرته الرياضية.

وختم فاروق جعف، حديثه بالتمني لابنه بأن يظهر التزامًا وانتماء تام للزمالك، وأن يكون مثالًا للانضباط والعطاء في التدريبات.