تعليق ميدو على صفقات الزمالك الجديدة.. ورسالته لجماهير القلعة البيضاء

الرياض - أميرة القحطاني - أدلى أحمد حسام “ميدو”، اللاعب السابق ونجم منتخب مصر، بتصريحات حول صفقات نادي الزمالك الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الصفقات هو تعزيز قوة الفريق الأبيض بعد حل مشكلة إيقاف القيد، معبرًا عن سعادته باللاعبين الجدد الذين انضموا إلى الزمالك ورؤية الاستقرار يعم النادي، وثمن جهود أعضاء المجلس في حل مشكلة القيد، وعبر عن أمله في أن يحقق الزمالك النجاحات في المسابقات القادمة.

كما أعرب ميدو عن تمنياته لجميع الصفقات الجديدة بالتوفيق والاندماج سريعًا مع الفريق، مع التمني لهم أداءً مميزًا في مباراة كأس مصر أمام الأهلي.

وأشاد بلاعبيهم الجدد مثل عبد الله السعيد وثقته في قدرتهم على تحقيق النجاح بسبب رغبتهم الكبيرة في الفوز، وأظهروا إمكانيات فريدة.

وختم بدعوته للجماهير بمواصلة دعم المدرب جوزيه جوميز والصفقات الجديدة وإظهار الصبر تجاههم.