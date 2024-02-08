الرئيس السيسي يُؤكد على أهمية العدالة الاجتماعية.. قرارات تُلامس احتياجات المواطنين

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة من القرارات التاريخية والعاجلة، التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين المصريين، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تهدف هذه القرارات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات الاقتصادية وتأثيرها على المصريين.

وتعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنية، على أن يتم تطبيق هذه القرارات بداية من الشهر المقبل مارس 2024.

أبرز القرارات:

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريًا: تُعدّ هذه الزيادة الأكبر في الحد الأدنى للأجور في مصر منذ سنوات، وستُؤثر بشكل إيجابي على حياة ملايين المصريين، خاصةً من ذوي الدخل المنخفض.

حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه

زيادة المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 74 مليار جنية.

تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بتكلفة 5.5 مليار جنية، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025، وتُؤكد هذه الخطوة على حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

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