تنظيف الأواني المحترقة بـ 7 حيل ذكية: وداعاً للفرك والتعب

الرياض - أميرة القحطاني - في زحمة الحياة، قد يُنسى الطعام على النار، تاركاً بقعاً محترقة على الأواني تُفسد جمالها وتُعكر صفو تنظيفها، لكن لا داعي للقلق، فمع حيل ذكية بسيطة، يمكن تنظيف الأواني المحترقة، ومن خلالها ستودّعون التعب والفرك الشاق وتُعيدون بريق أوانيكم بسهولة.

حيل تنظيف الأواني المحترقة بسهولة

الكاتشب: سلاح سحري ضد الحروق

ضعي كمية مناسبة من الكاتشب على الأواني المحترقة واتركيه 30 دقيقة.

افركي الأواني بإسفنجة خشنة ثم اغسليها بالماء والصابون.

بيكربونات الصوديوم: تنظيف فعال دون تعب

حضّري لتر ماء ساخن مع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

انقعي الأواني المحترقة في الخليط 30 دقيقة ثم اغسليها بالماء والصابون.

الخل الأبيض والبيكينج باودر: ثنائي سحري لإزالة البقع

ضعي كمية مناسبة من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من البيكينج باودر في الإناء.

سخّني الخليط على النار 10 دقائق ثم اغسلي الإناء بالماء والصابون.

الليمون: بريق ولمعان للأواني

افركي الأواني بقشور الليمون واتركيها 30 دقيقة ثم جفّفيها بقطعة قماش.

الماء الساخن والملح: حلّ بسيط لإزالة بقايا الحروق

ضعي كمية مناسبة من الماء الساخن وملعقة كبيرة من الملح في الإناء المحترق.

اتركي الخليط ساعة ثم اغسلي الإناء بإسفنجة خشنة والصابون.

الكركديه المغلي: تنظيف فعّال بلمسة طبيعية

حضّري لتر ماء مع بعض أوراق الكركديه، وضعيه في الإناء على النار 10 دقائق.

اتركي الخليط ساعة ثم اغسلي الإناء بإسفنجة خشنة والصابون.

بخاخ الخل والليمون: تنظيف سريع وسهل

اخلطي كمية مناسبة من الخل الأبيض مع عصير الليمون في بخاخ.

رشّي الخليط على الأواني عند التنظيف.

مع هذه الحيل، ستودّعون مشكلة الأواني المحترقة وتُحافظون على رونقها ولمعانها بسهولة.

نصائح إضافية

للحفاظ على لمعان أواني الاستانلس، ادهنيها بزيت الزيتون بعد تنظيفها.

تجنّبي استخدام أدوات حادة في تنظيف الأواني غير اللاصقة.

استخدمي الماء الساخن والصابون لإزالة بقايا الطعام قبل أن تجفّ على الأواني.

مع هذه النصائح، ستُصبح عملية تنظيف الأواني أسهل وأسرع، وستحافظين على مطبخك نظيفاً ولامعاً.