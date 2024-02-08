بفرمان من السيسي .. زيادة 1200 جنية للموظفين بالدولة وقطاع الأعمال والتطبيق في هذا الموعد

الرياض - أميرة القحطاني - أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن موعد زيادة المرتبات للموظفين في عام 2024، وذلك في إطار تنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لتحسين ظروف المواطنين ورفع مستوى المعيشة، جاءت هذه الخطوة في سياق التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأكد الرئيس السيسي، في تصريحاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه تم توجيه الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة، تشمل زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، بهدف دعم المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

الزيادات المقررة للموظفين 2024

وفي إطار زيادة مرتبات الموظفين، قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وقد جهزت الحكومة خطة محكمة لتنفيذ هذه الزيادة بدءًا من الشهر المقبل، بهدف تحسين الأوضاع المادية للموظفين وتعزيز قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتشمل زيادة مرتبات الموظفين أيضًا زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وتتراوح الزيادة الحد الأدنى لها بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا، وفقًا للدرجة الوظيفية للموظف، و سيستفيد من هذه الزيادة الموظفين من الدرجات السادسة إلى الأولى، بحيث يتلقى الموظفون في الدرجات السادسة إلى الرابعة زيادة قدرها 1000 جنيه شهريًا، في حين يتلقى الموظفون في الدرجات الثالثة إلى الأولى زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا، والمديرين العامين والوكلاء الأوائل وزراء يتلقون زيادة قدرها 1200 جنيه شهريًا.

موعد زيادة المرتبات 2024

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من الأول من مارس 2024 بنسبة عشرة بالمائة من راتب الوظيفة وخمسة عشر بالمائة من الراتب الأساسي للأشخاص غير المشمولين بالقانون، بحد أدنى قدره 150 جنيهًا، وسيتم تكلفة هذا الإجراء الإجتماعي العاجل حوالي 11 مليار جنيه، وسيتم أيضًا صرف مكافأة إضافية تبدأ من 500 جنيه للموظفين في الدرجة السادسة وتزيد بمقدار 50 جنيهًا لكل درجة، وتصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة. وسيكلف هذا الإجراء حوالي 37.5 مليار جنيه، باجمالي تكلفة حوالي 65 مليار جنيه، ستسفر هذه الإجراءات عن زيادة 50% في الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 6000 جنيه.

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