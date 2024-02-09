منصة “بلو سكاي” لمؤسس تويتر السابق تكسر الرقم القياسي في أول يوم

الرياض - أميرة القحطاني - كانت منصة تويتر إحدى أكثر المنصات تداولًا في الصحافة مؤخرًا، المنصة التي اشتراها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، مقابل 44 مليار دولار في السنوات الأخيرة، تواصل عملها الآن بتصور وسياسات مختلفة عما كانت عليه في السابق، وبطبيعة الحال، يؤدي هذا إلى الحاجة إلى منصة مختلفة بالنسبة للمستخدمين، وأخيرًا، حققت منصة “بلو سكاي” لمؤسس تويتر السابق جاك دورسي، والتي تم إطلاقها مؤخرًا للاستخدام العام، عددًا كبيرًا من المستخدمين في يومها الأول.

بلو سكاي تحطم الرقم القياسي

حصلت منصة “بلو سكاي” على ما يقرب من مليون مستخدم في يومه الأول بعد عرضه للجميع، فقد عملت منصة التدوين المصغر ” Bluesky ” بنظام دعوة مشابه لنظام منصة “كلوب هاوس” التي أحدثت ضجة كبيرة في عام 2021، لفترة طويلة، ومع ذلك، تغير هذا الوضع مؤخرًا، وتم فتح المنصة لجميع المستخدمين، وهذا مهد الطريق لمنصة تويتر “X” المنافسة لكسب ما يقرب من مليون مستخدم في وقت قصير.

يبلغ العدد الإجمالي لمستخدمي Bluesky نحو 4.1 مليون، وهذا العدد يزداد بسرعة مع كل دقيقة تمر، حتى أن الرئيس التنفيذي للشركة، جاي جرابر، أشار إلى الشعبية المتزايدة لـ “بلو سكاي” في منشور على منصة X، قائلًا: “الأمور تتغير هنا”.

ترك جاك دورسي، الذي ترك منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر في عام 2021 واستمر عضوًا في مجلس الإدارة، الشركة التي أسسها خلال مفاوضات الاستحواذ، لم يغلق دورسي كتاب وسائل التواصل الاجتماعي تمامًا، وفي هذا السياق، أطلق منصة جديدة تسمى “Bluesky” والتي تنافس تويتر، في السنوات الأخيرة.

خطوات التسجيل في “بلو سكاي“

لتسجيل الدخول إلى المنصة، يمكنك استخدام التطبيق المتاح على الويب أو الهاتف المحمول (Android / iOS)، بعد النقر على زر إنشاء حساب جديد، يمكنك متابعة المعاملات والحصول على حق الوصول عن طريق إدخال معلوماتك.