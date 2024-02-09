فسح حبيبتك في الفلانتاين بـ5 جنيه بس.. أماكن لن تتوقعها في مصر لقضاء عيد الحب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

يحتفل العالم بعيد الحب في يوم 14 فبراير من كل عام، وهو يوم خاص للتعبير عن الحب والمشاعر الرومانسية، ومع ارتفاع أسعار الهدايا وأماكن الخروج والفسح، يمكن قضاء اليوم في أماكن لا تكلف الكثير وتبدأ أسعار دخولها من 5 جنيهات، وفقا للصفحات الرسمية لتلك الأماكن.

منتزه الطاهرة بعد التجديد

منتزه الطاهرة هو أحد أشهر المنتزهات في القاهرة، وتم تجديده مؤخرًا ليصبح وجهة مثالية لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء.

تذكرة دخول بـ5 جنيهات فقط، ما يجعله من أرخص أماكن الترفيه في القاهرة، ويُمكنك الاستمتاع بالمشي وسط المساحات الخضراء والهواء النقي، وتوجد العديد من المطاعم والكافيهات في المنتزه التي تقدم مختلف أنواع الطعام والشراب.

حديقة أم كلثوم

حديقة أم كلثوم تقع في المنيل على جزيرة الروضة، وتوفر إطلالات خلابة على نهر النيل، ودخول الحديقة بـ10 جنيهات فقط، ما يجعلها من أرخص أماكن الترفيه في القاهرة.

تُوفر حديقة أم كلثوم إطلالات خلابة على نهر النيل، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالجمال الطبيعي.

وتوجد العديد من المساحات الخضراء في الحديقة التي يمكنك الاستمتاع بالمشي فيها.

توجد العديد من الأشجار والنباتات المتنوعة في الحديقة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لمحبي الطبيعة.

تعد حديقة أم كلثوم مكانًا آمنًا للتنزه، حيث توجد به العديد من كاميرات المراقبة وحراس الأمن، وهي مكان مناسب للتصوير.

حديقة عابدين

حديقة عابدين حديقة جميلة تقع في وسط البلد بالقاهرة، وتوفر مساحة خضراء هادئة وسط صخب المدينة.

دخول الحديقة بـ5 جنيهات فقط، وتقع في وسط البلد، ما يجعلها سهلة الوصول من جميع أنحاء القاهرة، وتوجد العديد من المساحات الخضراء في الحديقة التي يمكنك الاستمتاع بالمشي فيها.

توجد العديد من أماكن الجلوس المجانية في الحديقة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بالهدوء.

يوجد العديد من الكافيهات والمطاعم في الحديقة، ما يجعلها مكانًا جيدا لتناول وجبة خفيفة أو وجبة كاملة.

جزيرة المعادي

الدخول بـ35 جنيها فقط، ما يجعلها من أرخص أماكن الترفيه في القاهرة.

توجد العديد من المطاعم والكافيهات في الجزيرة التي تقدم مختلف أنواع الطعام والشراب.

توجد العديد من الألعاب للأطفال في الجزيرة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لقضاء وقت ممتع

توجد العديد من الكباين في الجزيرة التي يمكن استئجارها لقضاء وقت خاص

القيام برحلة نهرية على مركب شراعي في وسط البلد بـ15 جنيه

استمتع أنت وخطيبتك بمشاهدة المناظر الطبيعية من على متن مركب شراعي.

يمكنك إحضار بعض الطعام من المنزل أو شراء بعض الوجبات الخفيفة من أحد المتاجر القريبة، والاستمتاع بتناول العشاء على ضوء الشموع على متن مركب شراعي.

يمكنك إحضار جهاز موسيقي معك والاستماع إلى الموسيقى مع خطيبتك على متن مركب.

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