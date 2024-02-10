Meta تقيد من المحتوى السياسي

الرياض - أميرة القحطاني - أعلنت شركة Meta، الشركة الأم لمنصات Instagram و Threads، أنها ستقوم بتقليل ظهور المحتوى السياسي على هذه المنصات، وادعى بيان الشركة أن السبب وراء هذا القرار هو عدم رغبتها في أن تصبح مثل هذه المنصات ذات توجه سياسي، بالإضافة إلى ذلك، يمكننا القول أن الشركة تطبق هذه السياسة على منصة Facebook التي تمتلكها منذ فترة.

Meta لا تحب المحتوى السياسي.. لماذا؟

من المعروف منذ فترة طويلة أن المحتوى السياسي يولد عائدات أقل مقارنة بالمحتوى الترفيهي الآخر، لذلك، يمكن القول أن Meta لم تتخذ هذا القرار بهدف نبيل يتمثل في منع الاستقطاب السياسي، بل بالأحرى لزيادة إيراداتها، ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأجواء المتوترة الحالية في الولايات المتحدة، مع عملية الانتخابات الجارية، هي أيضًا عامل مهم هنا.

هل ستختفي الأخبار العاجلة أيضًا؟

هناك تكهنات بأن خوارزميات Meta التي تدفع المحتوى السياسي إلى الخلف قد تقيد أيضًا الأخبار العاجلة، ونظراً لأن جزءًا كبيرًا من المحتوى الإخباري سياسي، يبدو من الصعب التفكير بخلاف ذلك، فيمكننا القول إن هدف الشركة هنا هو منع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها من أن تصبح ذات تركيز إخباري مثل بعض المنصات الأخرى

الخيار للمستخدمين في النهاية

ومع ذلك، إذا كان الأشخاص الذين تتابعهم يشاركون باستمرار منشورات حول السياسة والأحداث الجارية، فلا يبدو من السهل الهروب من هذه البيئة، ففي نهاية المطاف، سيظل قرار الاستسلام للاستقطاب السياسي أم لا بيد المستخدمين.