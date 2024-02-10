خطر يهدد الأرض: كويكب 2023 FY3 في طريقه إلينا

الرياض - أميرة القحطاني - اكتشف علماء من معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية كويكباً جديداً يُعرف باسم 2023 FY3 ، يتجه نحو الأرض بسرعة هائلة، ويُعتقد أن هذا الكويكب، الذي يبلغ قطره حوالي خمسة أمتار، قد يصطدم بالأرض خلال المئة عام القادمة، مما قد يُسبب دمارًا إقليميًا.

ما هو مصدر الخطر؟ ومتى تم اكتشاف الكويكب؟

ينحدر الكويكب 2023 FY3 من حزام الكويكبات، وهو منطقة في النظام الشمسي تقع بين كوكبي المريخ والمشتري، وتم اكتشاف الكويكب لأول مرة في أبريل 2023 من قبل علماء في معهد جزر الكناري للفيزياء الفلكية وجامعة كومبلوتنسي في مدريد.

ما هي خصائص هذا الكويكب؟

قطره: 5 أمتار

5 أمتار سرعته: عالية

عالية مساره: تصادمي مع الأرض

تصادمي مع الأرض احتمالية الاصطدام: خلال المئة عام القادمة

خلال المئة عام القادمة الضرر المحتمل: دمار إقليمي

ماذا يفعل العلماء؟ وهل هناك خطر حقيقي؟

يقوم العلماء بمراقبة الكويكب 2023 FY3 بدقة باستخدام تلسكوب Gran Telescopio Canarias، وهناك خطر حقيقي بحسب العلماء من اصطدام الكويكب 2023 FY3 بالأرض.

ما هي الخطوات التالية؟

مواصلة مراقبة الكويكب بدقة.

تطوير خطط للتعامل مع احتمال الاصطدام.

يُعد اكتشاف الكويكب 2023 FY3 تذكيرًا بوجود خطر حقيقي من اصطدام الكويكبات بالأرض، ومن المهم مواصلة مراقبة هذه الأجسام الفضائية وتطوير الخطط للتعامل مع احتمال الاصطدام.