تطبيق رسائل Google يحصل على تحديث كبير وميزة طال انتظارها

الرياض - أميرة القحطاني - يتلقى تطبيق رسائل Google تحديثًا شاملًا، ومن خلاله سيتمكن المستخدمون الآن من تعديل الرسائل التي أرسلوها بسهولة، وهي ميزة من المتوقع أن تحسّن تجربة المستخدم بشكل كبير، سيكون لدى المستخدمين القدرة على تصحيح الأخطاء الإملائية على الفور أو إزالة التعبيرات التي لم يعودوا يرغبون في استخدامها، هذه الميزة، التي طال انتظارها من قبل المستخدمين وهي متوفرة بالفعل في العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى، تأتي أخيرًا إلى رسائل Google، وفيما يلي التفاصيل الرئيسية.

ميزة تعديل رسائل Google

لاستخدام ميزة تعديل الرسائل، يحتاج المستخدمون إلى الضغط مطولًا على الرسالة التي يريدون تعديلها ثم النقر على أيقونة القلم، ومع ذلك، يبدو أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتحقق الاستقرار الكامل لهذه الميزة الجديدة، بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج كلا الطرفين إلى تنشيط خيار التحرير حتى تتوفر هذه الوظيفة.

تعمل Google على هذا التحديث منذ عام واحد، ووجد بعض المستخدمين الذين اختبروا ميزة تعديل الرسائل خلال مرحلة البيتا أنها سهلة الاستخدام وعملية للغاية، ووفقًا للتقارير الأولية، يمكن تعديل الرسائل حتى 30 دقيقة بعد إرسالها، وستشير Google إلى سجل التحرير الكامل للرسالة ذات الصلة، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيير تجربة المستخدم تمامًا، ومع ذلك، يُقال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت الإضافي لدمج هذا التحديث بسلاسة.

وأشتكى العديد من المستخدمين الذين اختبروا التطبيق من أن بعض الرسائل التي تم تعديلها تظهر للمستلم كما لو كانت رسائل جديدة، ومن المتوقع أن يتوفر الإصدار التجريبي من التحديث للجميع الشهر المقبل، ولا يزال يتعين معرفة كيفية استقبال الجمهور العام للنسخة النهائية من التطبيق.