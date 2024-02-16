فرص عمل بشركة اكسبشن لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة بيكرز للصناعات الغذائية “اكسبشن” إحدى اكبر الشركات العاملة في صناعة الحلويات الشرقية والغربية والمخبوزات، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة لحملة جميع المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق متوسط، برواتب مجزية وحوافز، ونتابع الآن عرض الشروط وكيفية التقديم على الوظائف كالتالي:

وظائف شركة اكسبشن

مطلوب ويتر كافيهات وكبات خبرة.

مطلوب كاشير حلواني.

مطلوب بائعين داخل الفروع

مطلوب مساعدين شيفات غربي وشرقي خبرة.

مطلوب أفراد امن.

مطلوب عمال خدمات ونظافة.

الشروط والمزايا

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل خبرة في مجال العمل، وان لا يزيد السن عن 47 سنة، وتقديم موقف واضح من التجنيد.

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وتوفر الشركة للعاملين رواتب مجزية وفرص للترقي، بالإضافة إلى توفير تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف المطلوبة يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة اكسبشن“.