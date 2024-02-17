الإعلان عن شينغن الخليج: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة و مزاياها

الرياض - أميرة القحطاني - تُعدّ منطقة الخليج العربي وجهة سياحية غنية بالتنوع الثقافي والطبيعي، ولكن التنقل بين دولها كان يتطلب الحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة، مما كان يُعيق حرية الحركة والسياحة، لذا جاءت فكرة “شينغن الخليج” أو التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة لتُسهل على السياح التنقل بين دول الخليج الست بموجب تأشيرة واحدة، والتي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في عامي 2024 /2025، فما تفاصيلها وما هي مزاياها.

مفهوم التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

هو نظام تأشيرة موحد يُتيح لحامل هذه التأشيرة دخول جميع دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، البحرين، عمان، الكويت، قطر) بموجب تأشيرة واحدة خلال مدة محددة، وبدون الحاجة إلى الحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة.

مزايا شينغن الخليج – التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة

سهولة التنقل : يُتيح النظام حرية التنقل بين دول الخليج دون الحاجة إلى إجراءات تدقيق تأشيرات مُتكررة على الحدود، مما يُوفر الوقت والجهد على السياح.

يُتيح النظام حرية التنقل بين دول الخليج دون الحاجة إلى إجراءات تدقيق تأشيرات مُتكررة على الحدود، مما يُوفر الوقت والجهد على السياح. تعزيز السياحة : من المتوقع أن يُساهم النظام في زيادة أعداد السياح القادمين إلى منطقة الخليج، حيث سيُصبح التنقل بين دولها أكثر سهولة وسلاسة.

من المتوقع أن يُساهم النظام في زيادة أعداد السياح القادمين إلى منطقة الخليج، حيث سيُصبح التنقل بين دولها أكثر سهولة وسلاسة. تنشيط الاقتصاد : سيُؤدي ارتفاع أعداد السياح إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، مثل الفنادق، المطاعم، شركات الطيران، وغيرها.

سيُؤدي ارتفاع أعداد السياح إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية في دول الخليج، مثل الفنادق، المطاعم، شركات الطيران، وغيرها. توحيد الجهود : يُساهم النظام في توحيد جهود دول الخليج في مجال السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات.

يُساهم النظام في توحيد جهود دول الخليج في مجال السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات. تعزيز التعاون: يُعزز النظام التعاون بين دول الخليج في مختلف المجالات، مثل الأمنية والقانونية.

شروط الحصول على التأشيرة

جواز سفر ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل.

صورة شخصية حديثة.

حجز فندقي أو إثبات مكان الإقامة.

تذكرة طيران ذهاب وعودة.

كشف حساب بنكي يُظهر توفر رصيد كافٍ لتغطية مدة الرحلة.

تأمين صحي يُغطي مدة الرحلة.

المدة والتكلفة

مدة التأشيرة : 90 يومًا خلال فترة 180 يومًا.

90 يومًا خلال فترة 180 يومًا. تكلفة التأشيرة: 100 دولار أمريكي.

يُعدّ نظام شينغن الخليج “التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة” خطوة إيجابية نحو تحقيق التكامل بين دول الخليج وتعزيز السياحة في المنطقة، ويُتوقع أن يُساهم النظام في زيادة أعداد السياح وتنشيط الاقتصاد الخليجي.