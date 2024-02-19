وفر اكثّر.. تسوق الان مع كود خصم نون اول طلب مصر الفوري

الرياض - أميرة القحطاني - نظرا للبحث المتزايد على مختلف محركات البحث عن أحدث كود خصم نون لأول طلب مصر ضمن أكثر الكلمات بحثا في الفترة الأخيرة تزامنا مع إقتراب شهر رمضان 2024، عملنا على إرفاق أكواد خصم نون المحدثّة الممكن الاستفادة منها في دول مختلفة مثل الكويت ومن بينها مصر أيضا، ماذا تنتظر أستفد من تطبيق كود الخصم الحصري لإمكانية الحصول على خصم فوري على جميع المنتجات بنسبة 10% عند إتمام عملية الدفع عبر موقع نون الالكتروني.

نون مصر

يمكن الوصول إلى كود خصم نون اول طلب مصر المرفق أسفل المقال، هذا الكود يسمح بالحصول على خصم فوري بنسبة 10 بالمئة عند التسوق على موقع نون الإلكتروني والذي يمنح توفير مؤكد في دول كالسعودية والإمارات والكويت ومصر بإستخدام هذا الكود المميز.

ماهو كود خصم اول طلب

نظرة عامة حول كود خصم اول طلب المرفق أدناه، يمكن ببساطة نسخ ولصق كود خصم نون في مربع إضافة الكود في ملخص الطلبية، مما يمنح المتسوقين توفيرا ماليا عبر تطبيق خصم فوري على قيمة المنتجات المشتراة ومن بين تلك الأكواد المتاح تفعيلها هي:

ALM1 يمنح الكود المزود خصما إضافيا على قيمة المنتجات المشتراة، يتفاوت الخصم حسب المنتج عند الشراء من متجر نون مصر عند الدفع كل ما عليك نسخ وتطبيق الكود التالي ALM1 في صفحة ملخص الدفع لكي تستفيد من توفير المزيد من المال.

OD10 يمكنك تفعيل هذا الرمز أثناء إتمام عملية الشراء لتحقيق تخفيض مباشر على السعر الكلي للبضائع إذا كنت من العملاء الجدد، حيث يتاح لك الاستفادة منه بإضافته في مربع إدخال الكود وهو OD10 عند إجراء أول طلب.

EGY84 قم بنسخ ولصق الكود في صفحة الدفع عند الشراء من منصة نون مصر للاستفادة من الصفقات والعروض اليومية التي لا تفوت بمجرد إدخال الكود EGY84 وذلك لتلقي خصم مباشر على جميع المنتجات التي تقوم بشراءها.

كيفية تفعيل كود الخصم

لتفعيل كود خصم نون، إتبع الخطوات الآتية

انقر على المنتجات التي ترغب بشراءها وأضفها إلى سلة التسوق

إفتح سلة التسوق لمراجعة المنتجات المختارة

في ملخص صفحة الدفع، ستجد خانة لإدخال كود الخصم

أدخل كود الخصم وإضغط ‘تطبيق’

بعد تطبيق الخصم والتأكد من من خصم قيمة إجمالي الفاتورة، انقر على إتمام الشراء وأكمل إجراءات الدفع لإنهاء الطلب.

من المهم التأكد ان كود الخصم لا يزال صالحا مع ملاحظة ان بعض الأكواد لها حد أدنى لقيمة الشراء لمنحك خصم إضافي.

مميزات نون مصر

متجر نون مصر هو جزء من منصة نون الالكترونية، وهو سوق تجاري إلكتروني مارس نشاطه في بداية عام 2017 يهدف متجر نون في مصر إلى توفير مجموعة من السلع المتنوعة عبر الأنترنت من بينها اجهزة الالكترونيات والموضة والجمال والمنزل والالعاب واكثر من ذلك، ويقدم نون المنتجات عالية الجودة بأسعار معقولة مع تفعيل أكواد للخصم بشكل دوري ويشمل ايضا خدمة الشحن السريع لجميع المناطق في أرجاء جمهورية مصر.

في الختام نذكر ان أفضل كود خصم نون مصر اول طلب يشمل اكواد شائعة مثل (MMM، NN، MP349) والتي يمكن تفعيلها بسهولة بإتباع الخطوات المذكورة أعلاه.