الكركديه مشروب صحي غني بالفوائد الصحية والجمالية

الرياض - أميرة القحطاني - الكركديه، ذلك المشروب اللذيذ ذو اللون الأحمر الزاهي، ليس مجرد مشروبٍ منعشٍ فحسب، بل هو كنز غني بالفوائد الصحية والجمالية، وقد تم استخدامه في الطب التقليدي منذ القدم بسبب فوائده العديدة، فهو يساعد في السيطرة على ضغط الدم وإزالة السموم ويقي من الجلطات والسكتات الدماغية، كما انه غنى بمضادات الأكسدة، حيث يحتوي الكركديه على العديد من العناصر الغذائية الهامة، ونذكر منها:

فيتامين سي: يساعد في تقوية الجهاز المناعي، ومقاومة العدوى.

فيتامين أ: يعزز صحة العين، والجلد، والجهاز التنفسي.

الحديد: يساعد في نقل الأكسجين في الجسم.

الكالسيوم: يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان.

البوتاسيوم: يعمل على تنظيم ضغط الدم.

المغنيسيوم: يساعد في الحفاظ على صحة القلب.

البوليفينول: تساعد في محاربة الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

الأنثوسيانين: تعمل على تحسين صحة الدماغ، والذاكرة.

كما يحتوي الكركديه على عدد قليل من السعرات الحرارية، مما يجعله مشروبًا مناسبًا لمن يتبعون حمية غذائية.

فوائد الكركديه الصحية:

مضاد للأكسدة: الكركديه غني بفيتامين “سي” ومضادات الأكسدة، التي تحارب الجذور الحرة، وتحسن صحة القلب، وتُقلّل من خطر الإصابة بالسرطان.

منظم لضغط الدم: أظهرت الدراسات أن الكركديه يُساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

محسن لصحة الكبد: يساعد الكركديه في حماية الكبد من السموم، ويعزز وظائفه.

مخفض للكوليسترول: حيث يساعد في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

معزز لصحة الجهاز الهضمي: يعمل على تحسين الهضم، ويخفف من الإمساك.

مضاد للالتهابات: يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، والتهابات الجهاز التنفسي.

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مدر للبول: يساعد الكركديه على إدرار البول، مما يُساهم في تنظيف الجسم من السموم.

مقو للجهاز المناعي: يساعد على تقوية الجهاز المناعي، ومُقاومة العدوى.

مغذ للبشرة: يعمل الكركديه على تغذية البشرة، وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

معالج لحب الشباب: كما يساعد على علاج حب الشباب، وتقليل ظهور البثور.