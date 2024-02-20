رسالة قوية من ميدو لـ مرتضى منصور: كفاية أرجوك

الرياض - أميرة القحطاني - بعد صدور حكم محكمة النقض بقبول تصالح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، مع المدير العام للجهاز المركزي للمحاسبات لمياء خيري وإيقاف تنفيذ حكم حبسه بتهمة سب وقذف، وجه أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق والإعلامي الحالي، رسالة إلى مرتضى منصور.

جاء ذلك عقب تصريحات منصور التي انتقد فيها مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، ووصفهم بأنهم “عصابة” استولت على النادي.

حيث قال ميدو، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا: “رسالتي للمستشار مرتضى منصور.. أرجوك لو بتحب الزمالك سيب النادي مستقر وبلاش قواضي ومحاكم”.

وأضاف: “كفاية اللي حصل للنادي وإحنا كلنا لما صدقنا نتنفس.. سيبونا نعيش مناخ صحي للمنافسة.. الزمالكاوية تعبوا من الصراعات.. كفاية أرجوك كفاية!”.

الجدير بالذكر أن الزمالك واجه الإسماعيلي مساء أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وشهدت الظهور الأول لعبد الله السعيد، لاعب الفريق المنضم حديثًا.