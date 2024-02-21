وظائف خالية بشركة لوتس تكس لصناعة النسيج لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن مصانع لوتس تكس بالعاشر من رمضان عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ولجميع المؤهلات عليا ومتوسطة، برواتب مجزية، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف وطريقة التقديم عليها كالتالي:

وظائف شركة لوتس تكس لصناعة النسيج

مطلوب عدد 50 عامل إنتاج.

مطلوب عدد 7 فني ميكانيكا.

مطلوب عدد 2 محاسب.

مطلوب عدد 7 فني كهرباء.

مطلوب عدد 2 فني جودة.

مطلوب عدد 5 مهندسين بيع.

مطلوب عدد 2 مهندسين تجهيز.

مطلوب عدد 2 سائق كلارك.

مطلوب عدد 3 عامل خياطة.

مطلوب عدد 2 مهندس صيانة.

مطلوب عدد 4 أمين مخزن.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين جميع المؤهلات عليا ومتوسطة، وخبرة في مجال العمل، كما يشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة للعاملين مرتبات مجزية، حسب الخبرة، وتأمينات طبية واجتماعية ومواصلات “خط سير العاشر من رمضان – أبو حماد – بلبيس”.

وظائف أخرى: –

للتقديم على وظائف شركة لوتس تكس لصناعة النسيج

لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المعلنة بشركة لوتس تكس لصناعة النسيج، يرجى التقديم شخصيًا بمقر وزارة العمل بمدينة نصر، أو من خلال التوجه إلى المديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بمختلف المحافظات، أو عبر التسجيل على راغبي العمل بالموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.