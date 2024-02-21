هذا ما يحدث لجسمك والكوليسترول في الدم عند تناول اللب السوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

تناول اللب السوري من أكثر السناكس التي يحرص عليها العديد من الأشخاص، ولكن يتساءل البعض هل لها تأثير على تقليل مستويات التوتر والقلق، وتأثيرات صحية أخرى.

في هذا الصدد، إليك تأثيره على مستويات التوتر والقلق والصحة العامة، وفقًا لما ذكره موقع drlamcoaching، pharmeasy.

تعد بذور عباد الشمس المعروفة باسم "اللب السوري" ، غنية بفيتامين ب6 التي تعمل عل تحسين المزاج و تزيد من التركيز، كما أنها تحسن من وظائف الدماغ، كما تساعد على توفير مادتي السيروتونين والنورإبينفرين التي تعمل على تقليل أعراض الإكتئاب بما في ذلك التوتر والقلق.

كما يحتوي على معدن السيلينيوم الذي يحسن من الوظيفة الإدراكية، ويقلل أيضًا من مستويات التوتر والقلق.

الفوائد الصحية لتناول اللب السوري

تقوية جهاز المناعة

يحتوي على فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم، حيث يعمل كلًا منهما على تعزيز الاستجابات المناعية والحماية من الأمراض المعدية المختلفة، كما يعد فيتامين E، من مضادات الأكسدة القوية ويمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا السليمة في الجسم.

خفض مستويات الكوليسترول

يحتوي بذور عباد الشمس على الألياف التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم، بالإضافة إلى فيتامين ب3، الذي يقلل من مستويات الكوليسترول الكلي، وبالتالي يبعد خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يسام فيتامين ب 5، أو حمض البانتوثينيك من تعزيز مستويات الكولسترول الجيد بالدم.

تعزيز صحة القلب

اللب السوري غني بحمض الأوليك و اللينوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم، مما يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، ويقلل من خطر حدوث عدم انتظام بضربات القلب، وبالتالي يساهم في تعزيز صحة القلب وحمايته والوقاية من أمراض الأوعية الدموية أيضًا.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوى اللب السوري، على مضادات الأكسدة القوية التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ومنها سرطان القولون.

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