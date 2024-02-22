تطبيق واتساب يطرح ميزات جديدة لتنسيق النص للجميع

الرياض - أميرة القحطاني - أجرى واتساب اختبارات على ميزات إضافية لتنسيق النص لفترة طويلة، ويعود آخر تقرير يتعلق بهذه المجموعة الجديدة من الميزات إلى شهر يناير وتضمن تفاصيل حول الخيارات الجديدة التي سيحصل عليها مستخدمو واتساب في النهاية إذا قرر التطبيق اعتمادها.

لحسن الحظ، يبدو أن واتساب انتهى من اختبار ميزات تنسيق النص الجديدة هذه، وفقًا لموقع The Verge، إذ يتم الآن طرح ما لا يقل عن أربعة خيارات جديدة لتنسيق النص لمستخدمي واتساب على Android و iOS والويب وماك.

بداية من اليوم، سيتمكن مستخدمو واتساب من استخدام علامات الاقتباس الكاملة والرمز المضمن والقوائم المرئية والنقطية، تعد هذه الخيارات الجديدة واضحة المعنى، ولكن تجدر الإشارة إلى أن خيار الرمز المضمن يتيح للمستخدمين إبراز معلومات محددة داخل نص كبير، لتفعيل الرمز المضمن، ستحتاج إلى تقويم النص برمز “.

بالإضافة إلى هذه الخيارات الأربعة الجديدة، يقدم واتساب أربعة ميزات موجودة لتنسيق النص: الغامق، والمائل، والشطب، والمسافة الثابتة، كما يحتوي كل خيار جديد لتنسيق النص على اختصار لاستخدامه بشكل فوري.