تيك توك بزنس.. كيف تستفيد من منصة الفيديو الشهيرة في تطوير عملك؟

الرياض - أميرة القحطاني - تيك توك هي منصة رقمية تمكن المستخدمين من إنشاء ومشاركة ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها بين 15 و60 ثانية، لها شعبية كبيرة بين الشباب والمراهقين، حيث تضم أكثر من 1.1 مليار مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 150 دولة، وتوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الميزات والخيارات، مثل الفلاتر والمؤثرات والموسيقى والتحديات والهاشتاغات والتعاونات والبث المباشر والإعلانات، وهي فرصة ذهبية للمسوقين ورجال الأعمال الذين يرغبون في الوصول إلى جمهور عريض ومنخرط ومؤثر.
سنتطرق فيما يلي لبعض الطرق التي تمكن المسوقين ورجال الأعمال من استخدام تيك توك بزنس لتطوير عملهم، والتي تشمل:
- إنشاء حساب تيك توك بزنس
- إنشاء محتوى تيك توك جذاب ومناسب
- استخدام الهاشتاغات والتحديات والتعاونات
- استخدام الإعلانات والتجارة الإلكترونية على تيك توك
- قياس وتحسين أداء تيك توك بزنس
إنشاء حساب تيك توك بزنس
الخطوة الأولى للاستفادة من تيك توك بزنس هي إنشاء حساب خاص بعلامتك التجارية أو شركتك أو منتجك، يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق تحميل تطبيق تيك توك والتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو حساباتك الاجتماعية الأخرى، بعد ذلك يمكنك اختيار اسم مستخدم وصورة ملف شخصي ووصف موجز يعكس هوية وقيمة علامتك التجارية، كما يمكنك ربط حسابك بموقعك الإلكتروني أو حساباتك الاجتماعية الأخرى لزيادة التواجد والمصداقية.
يمكنك أيضاً التحول إلى حساب تيك توك بزنس، وهو حساب مخصص للمسوقين ورجال الأعمال الذين يرغبون في استخدام تيك توك كأداة تسويقية، يمكنك التحول إلى حساب تيك توك بزنس عن طريق الذهاب إلى إعدادات الحساب واختيار “تحويل إلى حساب بزنس”. حساب تيك توك بزنس يمنحك العديد من المزايا مثل:
- الوصول إلى تحليلات تيك توك، وهي أداة تمكنك من مراقبة وتتبع أداء محتواك وجمهورك وتفاعلاتهم.
- الوصول إلى أدوات الإبداع، وهي أدوات تمكنك من إنشاء وتحرير وتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة وسرعة.
- الوصول إلى الإعلانات على تيك توك، وهي أداة تمكنك من إنشاء وإطلاق وإدارة حملات إعلانية مدفوعة على تيك توك لزيادة الوصول والتحويل والعائد على الاستثمار.
إنشاء محتوى تيك توك جذاب ومناسب
الخطوة الثانية للاستفادة من تيك توك بزنس هي إنشاء محتوى تيك توك جذاب ومناسب لعلامتك التجارية وجمهورك، يجب أن يكون محتواك ممتعاً ومفيداً وملهماً وموثوقاً ومتناسقاً مع هويتك ورسالتك وأهدافك، يجب أن تضع في اعتبارك بعض النقاط عند إنشاء محتوى تيك توك مثل:
- اختيار موضوع مثير للاهتمام: تأكد من أن موضوع مقطع الفيديو مثير للاهتمام وجذاب للجمهور المستهدف، يمكنك استخدام البحث على تيك توك أو الاطلاع على الاتجاهات والمحتوى الشائع للحصول على الإلهام والأفكار.
- اختيار نوع الفيديو المناسب: تأكد من أن نوع الفيديو المناسب للموضوع والرسالة والهدف، يمكنك اختيار بين أنواع مختلفة من الفيديوهات، مثل الفيديوهات التعليمية أو الترفيهية أو الروائية أو الشخصية أو الاجتماعية أو الاحترافية.
- اختيار المدة المناسبة: تأكد من أن مدة الفيديو المناسبة للمحتوى والجمهور، يمكنك اختيار بين مدة 15 ثانية أو 60 ثانية أو 3 دقائق، عموماً يفضل أن تكون الفيديوهات قصيرة ومختصرة ومركزة على النقطة الرئيسية.
- اختيار الصوت والموسيقى المناسبين: تأكد من أن الصوت والموسيقى المناسبين للمحتوى والجمهور والمزاج، يمكنك استخدام الصوت الخاص بك أو استخدام ميزة النص إلى كلام على تيك توك أو استخدام مقاطع صوتية أو موسيقية متاحة على تيك توك أو رفع مقاطع صوتية أو موسيقية خاصة بك. يجب أن يكون الصوت والموسيقى واضحين ومسموعين ومتناغمين مع الصورة والنص.
- اختيار الفلاتر والمؤثرات والملصقات المناسبة: تأكد من أن الفلاتر والمؤثرات والملصقات المناسبة للمحتوى والجمهور والهدف، يمكنك استخدام الفلاتر والمؤثرات والملصقات المتاحة على تيك توك، يجب أن تكون الفلاتر والمؤثرات والملصقات جذابة ومضحكة ومناسبة ومتناسقة مع الفيديو.
استخدام الهاشتاغات والتحديات والتعاونات
الخطوة الثالثة للاستفادة من تيك توك بزنس هي استخدام الهاشتاغات والتحديات والتعاونات لزيادة الوصول والمشاركة والتأثير، الهاشتاغات هي كلمات أو عبارات مسبوقة بعلامة # تستخدم لتصنيف وتنظيم وبحث المحتوى على تيك توك، وتساعد على زيادة الظهور والمتابعة والتفاعل.
التحديات هي نوع من المحتوى الذي يدعو المستخدمين إلى تقليد أو تنفيذ أو إبداع شيء معين، وتعمل على زيادة الانخراط والمرح والإبداع.
التعاونات هي نوع من المحتوى الذي يتضمن تفاعل أو شراكة أو دعم بين مستخدمين أو علامات تجارية، وتعمل على زيادة الثقة والتضامن والتأثير.
المسوقون ورجال الأعمال يمكنهم استخدام الهاشتاغات والتحديات والتعاونات لتحسين استراتيجياتهم التسويقية بطرق عديدة، مثل:
- اختيار أو إنشاء هاشتاغات ذات صلة وشعبية وفريدة وسهلة الحفظ والنطق والكتابة.
- المشاركة أو الانضمام أو الإطلاق أو الرعاية أو الدعم لتحديات ذات صلة ومثيرة وممتعة ومبتكرة ومنافسة.
- التعاون أو الشراكة أو الدعوة أو الاستضافة أو الانضمام لمستخدمين أو علامات تجارية ذات صلة ومؤثرة وموثوقة ومتوافقة.
استخدام الإعلانات والتجارة الإلكترونية على تيك توك
الخطوة الرابعة للاستفادة من تيك توك بزنس هي استخدام الإعلانات والتجارة الإلكترونية على تيك توك لزيادة المبيعات والإيرادات، وهي أداة تمكن المسوقين ورجال الأعمال من إنشاء وإطلاق وإدارة حملات إعلانية مدفوعة على تيك توك لزيادة الوعي والمصداقية والتحويل، وتوفر خيارات مختلفة من حيث النوع والموقع والميزانية والتوجيه والتحسين، الإعلانات على تيك توك تشمل:
- الإعلانات العلوية: هي إعلانات فيديو تظهر في أعلى صفحة الاستكشاف عند فتح تطبيق تيك توك، تستمر هذه الإعلانات لمدة 3 إلى 5 ثوانٍ ويمكن تخطيها بعد ثانية واحدة.،يمكن لهذه الإعلانات أن تحتوي على رابط إلى موقع خارجي أو صفحة داخلية على تيك توك.
- الإعلانات الأصلية: هي إعلانات فيديو تظهر في خلاصة الفيديوهات بين مقاطع الفيديو وتستمر هذه الإعلانات لمدة 9 إلى 15 ثانية ويمكن تخطيها في أي وقت، ويمكن أن تحتوي على رابط إلى موقع خارجي أو صفحة داخلية على تيك توك.
- الإعلانات العلامية: هي إعلانات تظهر في شكل شعار أو ملصق أو مؤثر على مقاطع الفيديو، وتستمر هذه الإعلانات لمدة 3 إلى 6 ثوانٍ ولا يمكن تخطيها، يمكن لهذه الإعلانات أن تحتوي على رابط إلى موقع خارجي أو صفحة داخلية على تيك توك.
- الإعلانات الحية: هي إعلانات تظهر في شكل بانر أو ملصق أو مؤثر على البث المباشر للمستخدمين، وتستمر هذه الإعلانات لمدة 3 إلى 6 ثوانٍ ولا يمكن تخطيها، ويمكنها أن تحوّل الجمهور إلى عملاء أو معجبين أو مشتركين.التجارة الإلكترونية على تيك توك هي أداة تمكن المسوقين ورجال الأعمال من بيع منتجاتهم أو خدماتهم مباشرة على تيك توك دون الحاجة إلى موقع خارجي، التجارة الإلكترونية على تيك توك توفر خيارات مختلفة من حيث النوع والموقع والدفع والشحن والتقييم. التجارة الإلكترونية على تيك توك تشمل:
- المتجر الإلكتروني: هو ميزة تمكنك من إنشاء متجر إلكتروني خاص بك على تيك توك وعرض منتجاتك أو خدماتك بشكل جذاب ومفصل، كما يمكنك ربط متجرك الإلكتروني بحسابك أو بمقاطع الفيديو الخاصة بك أو بالبث المباشر، لتمكين المستخدمين من الاطلاع على متجرك الإلكتروني وشراء منتجاتك أو خدماتك بسهولة وأمان.
- الروابط الإلكترونية: هي ميزة تمكنك من إضافة روابط إلكترونية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك أو البث المباشر، تستخدم هذه الروابط لتوجيه المستخدمين إلى مواقع خارجية تقدم منتجات أو خدمات مرتبطة بمحتواك، حيث يمكنك الحصول على عمولة على كل عملية شراء تتم عبر هذه الروابط.
- البطاقات الإلكترونية: هي ميزة تمكنك من إضافة بطاقات إلكترونية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك أو البث المباشرن وتستخدم هذه البطاقات لعرض معلومات مهمة عن منتجاتك أو خدماتك، مثل السعر أو الخصم أو الكمية أو المواصفات، ويمكن للمستخدمين النقر على هذه البطاقات للحصول على مزيد من التفاصيل أو الشراء.
قياس وتحسين أداء تيك توك بزنس
الخطوة الخامسة والأخيرة للاستفادة من تيك توك بزنس هي قياس وتحسين أداء تيك توك بزنس، يجب على المسوقين ورجال الأعمال مراقبة وتتبع وتحليل وتقييم أداء محتواهم وحملاتهم ومبيعاتهم على تيك توك بانتظام ودقة، واستخدام الأدوات والمقاييس والمؤشرات المتاحة على تيك توك أو على منصات خارجية لقياس وتحسين أداء تيك توك بزنس.
بعض الأدوات والمقاييس والمؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس وتحسين أداء تيك توك بزنس هي:
- تحليلات تيك توك: هي أداة مدمجة في حساب تيك توك بزنس تمكنك من الحصول على بيانات وإحصائيات عن محتواك وجمهورك وتفاعلاتهم، وتقدم لك ثلاثة أنواع من التقارير: تقرير النشاط، وتقرير المحتوى، وتقرير الجمهور، تقرير النشاط يعرض لك عدد المشاهدات والمتابعين والتفاعلات التي حصلت عليها خلال فترة زمنية محددة، أما تقرير المحتوى فيعرض لك أداء مقاطع الفيديو الخاصة بك من حيث المشاهدات والتفاعلات والتوزيع والمدة، وتقرير الجمهور يعرض لك معلومات عن جمهورك من حيث الجنس والعمر والموقع والاهتمامات والمتابعة.
- Google Analytics: هي أداة خارجية تمكنك من الحصول على بيانات وإحصائيات عن موقعك الإلكتروني أو متجرك الإلكتروني أو روابطك الإلكترونية التي تستخدمها على تيك توك، وتقدم لك هذه الآداة مجموعة واسعة من المقاييس والمؤشرات، مثل عدد الزيارات والزوار والمشاهدات والمدة والمصادر والكلمات المفتاحية والتحويلات والإيرادات، وتساعدك Google Analytics على فهم سلوك ومواقف وتوقعات جمهورك وتحسين تجربتهم وزيادة مبيعاتك وإيراداتك.
- TikTok Ads Manager: هي أداة خارجية تمكنك من الحصول على بيانات وإحصائيات عن حملاتك الإعلانية المدفوعة على تيك توك، وتقدم لك مجموعة واسعة من المقاييس والمؤشرات، مثل عدد المشاهدات والنقرات والتكلفة والمعدل والتحويل والعائد على الاستثمار، وتعمل على تخطيط وتنفيذ وتحسين حملاتك الإعلانية بناءً على أهدافك وميزانيتك وجمهورك.
تيك توك بزنس هي منصة مرنة ومتنوعة وممتعة تسمح المسوقين ورجال الأعمال التعبير عن هويتهم ورسالتهم وأهدافهم بطرق مبدعة وفعالة، وهي الشريك المثالي للذين يرغبون في النجاح في عالم الأعمال الرقمي.
كانت هذه تفاصيل خبر تيك توك بزنس.. كيف تستفيد من منصة الفيديو الشهيرة في تطوير عملك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.