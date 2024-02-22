تيك توك بزنس.. كيف تستفيد من منصة الفيديو الشهيرة في تطوير عملك؟

الرياض - أميرة القحطاني - تيك توك هي منصة رقمية تمكن المستخدمين من إنشاء ومشاركة ومشاهدة مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها بين 15 و60 ثانية، لها شعبية كبيرة بين الشباب والمراهقين، حيث تضم أكثر من 1.1 مليار مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 150 دولة، وتوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من الميزات والخيارات، مثل الفلاتر والمؤثرات والموسيقى والتحديات والهاشتاغات والتعاونات والبث المباشر والإعلانات، وهي فرصة ذهبية للمسوقين ورجال الأعمال الذين يرغبون في الوصول إلى جمهور عريض ومنخرط ومؤثر.

سنتطرق فيما يلي لبعض الطرق التي تمكن المسوقين ورجال الأعمال من استخدام تيك توك بزنس لتطوير عملهم، والتي تشمل:

إنشاء حساب تيك توك بزنس

إنشاء محتوى تيك توك جذاب ومناسب

استخدام الهاشتاغات والتحديات والتعاونات

استخدام الإعلانات والتجارة الإلكترونية على تيك توك

قياس وتحسين أداء تيك توك بزنس

إنشاء حساب تيك توك بزنس

الخطوة الأولى للاستفادة من تيك توك بزنس هي إنشاء حساب خاص بعلامتك التجارية أو شركتك أو منتجك، يمكنك القيام بذلك بسهولة عن طريق تحميل تطبيق تيك توك والتسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك أو حساباتك الاجتماعية الأخرى، بعد ذلك يمكنك اختيار اسم مستخدم وصورة ملف شخصي ووصف موجز يعكس هوية وقيمة علامتك التجارية، كما يمكنك ربط حسابك بموقعك الإلكتروني أو حساباتك الاجتماعية الأخرى لزيادة التواجد والمصداقية.

يمكنك أيضاً التحول إلى حساب تيك توك بزنس، وهو حساب مخصص للمسوقين ورجال الأعمال الذين يرغبون في استخدام تيك توك كأداة تسويقية، يمكنك التحول إلى حساب تيك توك بزنس عن طريق الذهاب إلى إعدادات الحساب واختيار “تحويل إلى حساب بزنس”. حساب تيك توك بزنس يمنحك العديد من المزايا مثل:

الوصول إلى تحليلات تيك توك، وهي أداة تمكنك من مراقبة وتتبع أداء محتواك وجمهورك وتفاعلاتهم.

الوصول إلى أدوات الإبداع، وهي أدوات تمكنك من إنشاء وتحرير وتحسين مقاطع الفيديو الخاصة بك بسهولة وسرعة.

الوصول إلى الإعلانات على تيك توك، وهي أداة تمكنك من إنشاء وإطلاق وإدارة حملات إعلانية مدفوعة على تيك توك لزيادة الوصول والتحويل والعائد على الاستثمار.

إنشاء محتوى تيك توك جذاب ومناسب

الخطوة الثانية للاستفادة من تيك توك بزنس هي إنشاء محتوى تيك توك جذاب ومناسب لعلامتك التجارية وجمهورك، يجب أن يكون محتواك ممتعاً ومفيداً وملهماً وموثوقاً ومتناسقاً مع هويتك ورسالتك وأهدافك، يجب أن تضع في اعتبارك بعض النقاط عند إنشاء محتوى تيك توك مثل: