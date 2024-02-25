تعرف على أسعار الريال اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الريال أمام الجنيه المصري في البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الريال اليوم في بنك مصر إلى 8.23 جنيه للبيع و 8.20 جنيه للشراء.

أسعار الريال اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الريال في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الريال في بنك مصر اليوم إلى 8.23 جنيه للبيع و 8.20 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك الإسكندرية:

بلغ سعر الريال في بنك الإسكندرية اليوم نحو 8.25 جنيه للبيع و ة8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك قناة السويس:

تم تسجيل سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم إلى 8.26 جنيه للبيع و 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 8.25 جنيه للبيع و 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك البركة:

وصل سعر الريال في بنك البركة اليوم إلى 8.25 جنيه للبيع و 8.04 جنيه للشراء.

سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

وصل سعر الريال فيه اليوم إلى 8.24 جنيه للبيع و 8.25 جنيه للشراء.

سعر الريال في السوق السوداء

تم تسجيل سعر الريال في السوق السوداء اليوم إلى ما بين 9 و 9.5 جنيه.