سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مارس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الريال في بنك مصر اليوم إلى 12.77 جنيه للبيع و 12.74 جنيه للشراء.
أسعار الريال اليوم
جاءت اليوم كالتالي:
سعر الريال في البنك المركزي المصري:
وصل سعر الريال في البنك المركزي المصري اليوم إلى 12.77 جنيه للبيع و 12.74 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الاهلي:
بلغ سعر الريال في البنك الأهلي اليوم نحو 12.77 جنيه للبيع و 12.74 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك البركة:
وصل سعر الريال في بنك البركة اليوم إلى 12.75 جنيه للبيع و 12.43 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي:
وصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 12.76 جنيه للبيع و 12.67 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويس:
بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم نحو 12.75 جنيه للبيع و 12.67 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندرية:
وصل سعر الريال في بنك الإسكندرية اليوم إلى 12.76 جنيه للبيع و 12.71 جنيه للشراء.
سعر الريال في السوق السوداء
وصل سعر الريال في السوق السوداء اليوم إلى 12.73 جنيه للبيع و 12.86 جنيه للشراء.
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