سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 مارس 2024

الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الريال في بنك مصر اليوم إلى 12.77 جنيه للبيع و 12.74 جنيه للشراء.

أسعار الريال اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الريال في البنك المركزي المصري:

وصل سعر الريال في البنك المركزي المصري اليوم إلى 12.77 جنيه للبيع و 12.74 جنيه للشراء.

سعر الريال في البنك الاهلي:

بلغ سعر الريال في البنك الأهلي اليوم نحو 12.77 جنيه للبيع و 12.74 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك البركة:

وصل سعر الريال في بنك البركة اليوم إلى 12.75 جنيه للبيع و 12.43 جنيه للشراء.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الريال في البنك التجاري الدولي اليوم إلى 12.76 جنيه للبيع و 12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك قناة السويس:

بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس اليوم نحو 12.75 جنيه للبيع و 12.67 جنيه للشراء.

سعر الريال في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الريال في بنك الإسكندرية اليوم إلى 12.76 جنيه للبيع و 12.71 جنيه للشراء.

سعر الريال في السوق السوداء

وصل سعر الريال في السوق السوداء اليوم إلى 12.73 جنيه للبيع و 12.86 جنيه للشراء.