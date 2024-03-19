الرياض - أميرة القحطاني - انخفضت أسعار الدواجن داخل البورصة وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 94 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه.
أسعار الدواجن
تم تسجيلها اليوم كالتالي:
سعر الدواجن الأمهات:
وصل سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 83 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.
سعر الدواجن الساسو:
بلغ سعر الدواجن الساسو اليوم نحو 114 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيه.
سعر الدواجن البلدي:
وصل سعر الدواجن البلدي اليوم إلى 83 جنيه داخل المزرعة بينما تصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.
سعر البانيه:
ترواح سعر البانيه ما بين 200 إلى 250 جنيه.
أسعار البيض
جاءت كالتالي:
- ترواح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 140 إلى 150 جنيه.
- تم تسجيل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم إلى 150 جنيه.
- وصل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم إلى سعر يترواح ما بين 138 إلى 145 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الدواجن اليوم 15 مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.