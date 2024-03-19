أسعار الدواجن اليوم 15 مارس

الرياض - أميرة القحطاني - انخفضت أسعار الدواجن داخل البورصة وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم إلى 94 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 100 جنيه.

أسعار الدواجن

تم تسجيلها اليوم كالتالي:

سعر الدواجن الأمهات:

وصل سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 83 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.

سعر الدواجن الساسو:

بلغ سعر الدواجن الساسو اليوم نحو 114 جنيه بينما تصل إلى المستهلك بسعر 120 جنيه.

سعر الدواجن البلدي:

وصل سعر الدواجن البلدي اليوم إلى 83 جنيه داخل المزرعة بينما تصل إلى المستهلك بسعر 90 جنيه.

سعر البانيه:

ترواح سعر البانيه ما بين 200 إلى 250 جنيه.

أسعار البيض

جاءت كالتالي: