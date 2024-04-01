براتب 11500 جنية.. بافلو برجر تعلن عن وظائف خالية لجميع المؤهلات

الرياض - أميرة القحطاني - تعلن شركة مطاعم بافلو برجر عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، لجميع المؤهلات، للعمل فورًا بفروع الشركة في القاهرة والجيزة، برواتب مجزية، تصل إلى 11500 جنية، بالإضافة إلى تأمينات وفرص للترقي، ونتابع الآن عرض الوظائف المطلوبة والشروط وكيفية التقديم عليها كالتالي: –

وظائف شركة بافلو برجر

مطلوب مدير مطعم، براتب 11500 جنية.

مطلوب مساعد مدير مطعم براتب 9000 جنية.

الشروط والمزايا

يشترط للراغبين أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وأن لا يزيد السن عن 45 سنة، كما يشترط تقديم موقف واضح من التجنيد، ويشترط خبرة في مجال الفاست فود لا تقل عن 3 سنوات.

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وتقدم الشركة مرتبات مجزية للعاملين بها تبدأ من 11500 جنية أساسي + 2000 جنية حافز شهري، و1500 جنية حافز شهري لوظيفة مساعد مدير مطعم، بالإضافة إلى بونص المبيعات، كما تقدم فرص للترقي وأجازات سنوية، وتوفر تأمينات طبية واجتماعية.

كيفية التقديم على وظائف شركة بافلو برجر

للالتحاق بالوظائف المعلنة بشركة بافلو برجر، يرجى التسجيل على استمارة التوظيف بالرابط التالي “وظائف شركة بافلو برجر“.