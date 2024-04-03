القيمة السوقية لعملة الميم على سولانا SMOG تتجاوز 150 مليون دولار قبل إدراجها في منصة تداولٍ مرموقة

الرياض - أميرة القحطاني - نجحت عملة مشروع Smog (ذات الرمز SMOG) بلفت أنظار مجتمعات سولانا وقطاع الكريبتو خلال الأسابيع القليلة الماضية بفضل إطلاقها العادل وارتفاعاتها السعرية اللافتة؛ فمنذ إدراج عملة SMOG في منصة التداول اللامركزية Jupiter الخاصّة بسولانا، تضَاعَف سعرها بأكثرَ من 50 ضعفاً، ليتمَّ تداولها حالياً عند مستوياتٍ تفوق 0.2$ وتحظى بقيمةٍ سوقيةٍ تتجاوز 150 مليون دولار.

ومن اللافت سعيُ مطوّري عملة الميم القائمة على بلوكتشين سولانا هذه الآن لإدراجها في منصّة تداولٍ مرموقةٍ، ما مثل أخباراً سارّةً لمالكي عملة SMOG والمتحمّسين لها نظراً لعلمهم بأنّ عملية الإدراج هذه يُرجَّح أن تتسبَّبَ بارتفاع قيمتها أكثرَ فأكثر. ومع اقتراب دورة السوق الصاعدة المرتقبة، تُعَد عملة SMOG مرشّحةً لتوفير عوائد استثماريةٍ ضخمةٍ تفوق مكاسب عملات الميم الأخرى، فهل أنتم مستعدّون لحصد مكاسبَ محتملةٍ بالاستثمار في عملة SMOG؟

إذا كانت الإجابة نعم، فيجدر بكم الاطلاع على بعض الأفكار والميزات المهمّة لعملة الميم الواعدة على سولانا بمتابعة قراءة هذا المقال.

>>> لشراء عملة SMOG اضغط هنا <<<

SMOG: ملكة عملات الميم المنتظرة

مع انطلاقة العام الحاليّ، أبدت عملات الميم ميزاتها القوية للمستثمرين والمحتفظين بها، وتحمل هذه العملات -عادةً- سمة الكلاب أو الضفادع أو القطط، إلا أن مشروع Smog يتبنى نهجاً مختلفاً، إذ تحمل عملته سمة تنّينٍ ناريّ إيذاناً بانطلاق عام التنين وفق التقويم الصينيّ، في إشارة إلى قوّة السوق الصاعدة الحالية وأجواء حماستها؛ فمنذ إدراج عملة SMOG في منصّة تداولٍ لامركزيةٍ مطلع شباط/فبراير من عام 2024، نجحَت العملة باجتذاب اهتمام المتحمّسين للكريبتو بارتفاعاتها السعريّة المُبهرة، حيث انطلقت قيمتها للأعلى بنسبة 1,000% خلال أولى ساعات إدراجها.

>>> لشراء عملة SMOG اضغط هنا <<<

يُذكر هنا ارتفاع سعر SMOG بنسبة 80% خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية و300% خلال الأيام السبعة الماضية، ليُواصِل ارتفاعُها القويّ اكتسابَ الزخم ويُعزّز مكانة SMOG كلاعب بارزٍ في قطاع الكريبتو.

علاوةً على ذلك، يتمثل النهج المُبتكر لهذه العملة بعدم وجود بيع مسبقٍ لها، ما يعكس عزوف مطوّريها عن طرق جمع التمويل التقليدية، وسهّل ذلك عليهم تحويل تركيزهم نحوَ التفاعل والمشاركة المجتمعية عبرَ المهام والعروض اليومية. وبفضل هذا التفاعل النشط مع المجتمع، يُعزّز المشروع مشاعر الامتلاك والانتماء لدى مستخدميه، ما يوفر دعائمَ قويةً لاستدامةٍ طويلة الأجل.

وتتمثّل ميزةٌ أخرى في توافق نظام Smog التقني مع أنظمة بلوكتشين متعدّدةٍ، ما يتيح إمكانية دمجها في نظم إيثيريوم التقنية وتطبيقاتها، لتُعزّز هذه الميزة الإستراتيجية استخدامات العملة الوظيفية، كما توفر لنظامها التقنيّ ميزة التنوّع، ما يوفر لها قبولاً أوسَع لدى المستثمرين.

ولا تقتصر ميزة المشاركة في نظام Smog التقنيّ على شراء عملته الأساسية SMOG فحسب، وإنما تتيح الانضمامَ لمشروع مفعمٍ بالحيويّة ويُركّز على المجتمع، حيث يُمكن للمستثمرين كسبُ مكافآتٍ والمساهمة بنموّ المشروع عن طريق إتمام مهامَّ بسيطةٍ -مثل متابعة صفحته الرسمية أو الانضمام لقناته على تيليجرام أو التفاعل مع الأنشطة المُجدولة.

>>> لشراء عملة SMOG اضغط هنا <<<

استكشاف البيانات الاقتصادية لعملة SMOG

فضلاً عن جاذبيتها كعملة ميم، تتميز SMOG ببياناتها الاقتصادية الفريدة، ما يوفر للمستثمرين مشاركةً ممتعةً في نظامها التقنيّ، حيث تمّ تصميم هذه البيانات بعنايةٍ فائقةٍ لضمان دعم نموّ SMOG ضمن نظام سولانا التقنيّ؛ وقد تم تخصيص نسبة 50% من معروض العملة الكليّ للجهود التسويقية من أجل الترويج للمشروع وزيادة الإقبال عليه، ويضمن هذا التوزيع الإستراتيجي لعملة SMOG جذبَ اهتمام مستثمرين كثرٍ نحوَ فئة عملات الميم شديدة التنافسيّة.

كما تمّ تخصيص 35% من المعروض لمكافآت التوزيع المجانيّ، ما يُعزّز المشاركة المجتمعية ويضمن توزيع العملات بشكلٍ نزيهٍ ومُنصِف. وبفضل تشجيع مستخدميه على التفاعل عن طريق توزيع مكافآتٍ مجانيةٍ، يهدف المشروع لإثراء مشاعر الانتماء لدى أفراد مجتمعه، ما يوفّر له أسس نظامٍ تقنيّ مُستدامٍ يزخَرُ بالحياة.

كذلك يتعاون المشروع مع منصّة التواصل الاجتماعي التفاعلية Zealy لتمكين المستخدمين من إتمام مهامَّ يوميةٍ وأسبوعيةٍ لزيادة فرص الحصول على المكافآت المنتظر توزيعها وتعزيز التفاعل المجتمعيّ. ليس هذا فحسب، بل أطلق فريق المشروع توزيعاتٍ مجانيةً موجّهةً لمجتمعات كريبتو أخرى -مثل DogWifHat- لتوسيع نطاق وصوله وتكوين روابط مشتركةٍ ضمن قطاع الكريبتو، كما تم تخصيص النسبة المتبقية من المعروض لدعم عمليات الإدراج في منصّات التداول وتوفير السيولة للمستثمرين.

>>> لشراء عملة SMOG اضغط هنا <<<

آفاق Smog المستقبلية

تعتمد خارطة طريق مشروع Smog على الالتزام ببناء مجتمع قويّ وتوفير مكافآتٍ يتم توزيعهاً مجاناً بشكلٍ متواصل، كما يسعى المشروع لجذب أكثرَ من 100,000 “محارب مُختار” وتفعيل آليات الحرق وإطلاق مواسم توزيع مجانيّ مستقبلية.

وبالرغم من التقلبات الشديدة لأسعار العملات الرقمية والتنافس الكبير في قطاع عملات الميم، يمضي المشروع قُدماً ويواصل تحقيق نجاحاتٍ لافتةٍ. وبفضل أعداد مالكي عملة SMOG -ما يزيد على 50,000 مستخدم- ومجتمع المشروع المتنامي، تبدي عملة SMOG صلابةً ومرونةً لتوفير أعلى المكاسب الممكنة لمالكيها ومتداوليها.

>>> لشراء عملة SMOG اضغط هنا <<<

ومع تواصل رواج العملة الشديد في قطاع الكريبتو، تظهر فرصٌ كثيرةٌ أمام المستثمرين للاستفادة من صيحة التوزيعات المجانية على سولانا المتزايدة، ويُعتبر “الآن” هو الوقت الأنسب للمستثمرين ممّن يودون اغتنام هذه الفرصة الفريدة.

يُذكر أنه يمكن شراء عملة SMOG بخصم قدره 10% عبر الموقع الرسميّ للمشروع، ما يوفر للمستثمرين فرصة كسب عوائد مهمةٍ بفضل مواصلتها اكتساب زَخَم صاعد، وسواء كنتم من المتداولين المتمرّسين أو حديثي العهد بالقطاع، يوفر لكم هذا المشروع ميزاتٍ جديدةً في عالم عملات الميم أهمّها المشاركة في مشروع جذاب ومصمّم بشكلٍ احترافيّ، فلا تفوّتوا فرصة الانضمام لهذا المشروع الواعد والمرشّح بقوة لتحقيق مكاسبَ كبيرة في القريب العاجل.

>>> لشراء عملة SMOG اضغط هنا <<<

استثمروا في عملة SMOG التي يجدر بالجميع امتلاكها في العام الحاليّ

يمكنكم تحقيق الفارق في استثمارات الكريبتو عند اغتنام الفرص بشكلٍ مبكر، وتوفر عملة SMOG أهمَّ فرصةٍ استثماريةٍ لعام 2024، حيث تسعى لإحداث تغييراتٍ جوهريةٍ في قطاع عملات الميم؛ وبفضل حملة التوزيع المجاني النشطة والتوافق مع أنظمة بلوكتشين متعدّدة والإدراج المرتقب في منصات تداولٍ رفيعة المستوى، تُعَد عملة SMOG مرشّحةً بقوة لتوفير عوائدَ استثماريةٍ مُجزيةٍ لمالكيها ومُستثمريها الأوائل.

وعليه، يجدر بكم المبادرة بإضافة عملة SMOG إلى أصول حقيبتكم الاستثماريّة بأسرع وقتٍ ممكن، ما يتيح لكم الانضمام لهذا الحراك المتطلّع لتغيير وجه قطاع عملات الميم وتوفير مكاسبَ غير مسبوقة.