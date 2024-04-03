جمال طبيعي من بذور السمسم.. فوائد مذهلة للسمسم لا تعرفها عن هذه الحبة الصغيرة

الرياض - أميرة القحطاني - السمسم، تلك البذور الصغيرة، تخفي بداخلها كنزًا من الفوائد الصحية والجمالية، فمنذ زمن بعيد، وقد استخدمه الإنسان واعتبره رمزًا للطاقة والقوة، حيث يعد السمسم عنصر ضروري جدًا لتقوية وزيادة كفاءة جهاز المناعة وقدرته على محاربة الأمراض ومسبباتها، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، بالإضافة إلى دوره في خفض ضغط الدم المرتفع مما يقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية، فهو يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، وفي السطور التالية نستعرض بعض أهم فوائد السمسم التي تجعله عنصرًا أساسيًا في نظام غذائي صحي.

العناصر الغذائية الموجودة بالسمسم:

يعد السمسم مصدرًا غنيًا بالعديد من المعادن والفيتامينات، مثل:

الحديد: يساعد في علاج فقر الدم، ويحسن نقل الأكسجين في الجسم.

الكالسيوم: يقوي العظام ويقلل من خطر هشاشة العظام.

الزنك: يعزز جهاز المناعة ويُساعد في التئام الجروح.

فيتامين E: مضاد للأكسدة، يحافظ على صحة البشرة ويحارب علامات الشيخوخة.

مجموعة فيتامينات B: تساعد في عملية التمثيل الغذائي وتعزز صحة الجهاز العصبي.

الألياف الغذائية: تحسن الهضم وتقلل من خطر الإمساك.

فوائد السمسم الصحية:

لصحة القلب:

يحتوي السمسم على الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، التي تساعد في خفض مستويات الكولسترول الضار، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تعزيز صحة العظام:

يساهم محتوى السمسم من الكالسيوم والمغنيسيوم في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

يدعم صحة الجهاز الهضمي:

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في السمسم على تحسين الهضم، وتعالج الإمساك، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.

فوائد السمسم للبشرة والشعر:

يساعد فيتامين E الموجود في السمسم على ترطيب البشرة، وتقليل التجاعيد، وتعزيز صحة الشعر.

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تنظيم ضغط الدم.

تعزيز صحة الغدة الدرقية.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

يحسن المزاج ويقلل من التوتر.

فوائد أخرى للسمسم فهو يساعد في :