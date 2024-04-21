هل ينفصل سعر دوجكوين عن سعر بيتكوين؟ المستثمرون يتجهون نحو Dogeverse وسط هبوطٍ في السوق

الرياض - أميرة القحطاني - تستمرّ دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بشقّ طريقها وحيدةً، إذ كشفت تحليلاتها السعرية انفصالها عن بيتكوين وتحدّيها لتراجع السوق العام، ولكنَّ سعرها يخضع للضغط بشكلٍ عام دافعاً المستثمرين لاستكشاف الخيارات الأخرى مثل Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE). ويعتقد أحد المحللين على ريديت (Reddit) أن DOGE تقوم برسم مسارها الخاص وربّما تشرَع بالانفصال عن بيتكوين؛ على عكس ترافقهما التاريخيّ في الحركة السعرية، حيث كانت دوجكوين تقفز كلما صعد سعر بيتكوين.

ولكن تقييم هذا المحلل يشير إلى احتمالية تغيّر هذه المعادلة.

تحليل سعر DOGE: التركيز على دوجكوين في ظلّ انفصالها عن بيتكوين

عبّر المحلل في أحد منشوراته عن قناعته بأن إيلون ماسك وغيره من الشخصيات البارزة متورّطون في خدعة ” الطعم والتبديل” المُحتملة (أو الإغراء والخداع)، حيث سيقومون فيها ببيع مخزونهم من عملات بيتكوين والتسبّب بانهيار السوق، ويقترح المحلل أن هؤلاء الأفراد سيحوّلون أموالهم إلى دوجكوين بمجرّد انتهاء التصحيح ممّا سيدفعها لتجاوز تيثر (Tether-USDT) واحتلال المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية.

لا نعلم مدى صدق هذا الادعاء، ولكن لا يمكننا إنكار تأثير إيلون ماسك المستمر على دوجكوين؛ إذ يواصل الملياردير كتابة المنشورات عنها على منصة X (تويتر سابقاً) على الرغم من تورّطه بدعوى قضائية بتهمة “رفع سعرها عمداً”. وقد شارك ماسك -في 15 نيسان/أبريل- صورةً تُعبّر عن “ألم” وسائل الإعلام بسبب موقع دوجكوين بين عملات الكريبتو العشرة الأوائل، وتحتل العملة حالياً المرتبة الثامنة من حيث القيمة السوقية متفوقةً على أفالانش (Avalanche-AVAX) وكاردانو (Cardano-ADA).

وعلى الرغم من ارتفاع سعر DOGE وحجم تداولها مباشرةً بعد هذه التغريدة؛ لم تستطع أكبر عملة كلاب معاكَسَة الحركة الهابطة المُسيطرة على السوق.

المخطط السعريّ لزوج DOGE/USDT

ومن المرجّح أن تتنفس DOGE الصعداء بمجرّد تخلّص بيتكوين من سيطرة الدببة، حيث يقف سعر دوجكوين حالياً أدنى بنسبة 33% من أعلى قيمةٍ له عام 2024 والبالغة 0.22$؛ وتستمرّ DOGE حالياً بالسير إلى جانب BTC في ظلّ موجة الهبوط، إلّا أن داعميها يؤمنون بعودتها إلى المستويات العليا المُسجّلة في عام 2021 بالقرب من 0.75$ في حال توظيفها على منصة X كوسيلةٍ للدفع.

الأنظار تتجه نحو Dogeverse: اكتتاب عملة الكريبتو الموجودة على عدة شبكاتٍ يجمع ملايين الدولارات – ما هي الأسباب؟

تتجه أنظار المستثمرين نحو Dogeverse (ذات الرمز DOGEVERSE) في ظلّ تركيز الدببة على دوجكوين وضغطهم عليها، وقد نجحت عملة الميم -الموجودة على عدّة شبكاتٍ- بجمع أكثرَ من 5 مليون دولار في اكتتابها الجاري حالياً.

ستعمل DOGEVERSE على شبكات إيثيريوم (Ethereum) وبوليجون (Polygon) وبينانس (BNB Chain) وسولانا (Solana) وأفالانش (Avalanche) وبيس (Base)، ويعتقد داعمو المشروع أن هذه الميزة ستدفع سعر العملة في عام 2024، كما تحدّث مالكو عملات DOGEVERSE عن ميزاتها الفريدة المتمثلة بمعروضٍ ثابتٍ يبلغ 200 مليون عملةٍ وإمكانية رهنِها، حيث ستسمح هذه الميزات بتقليص معروض العملة ورفع سعرها تدريجياً مع مرور الوقت.

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