مشروع 99Bitcoins يكشف عن خططٍ للتوسّع وتجديد موقعه تشمل التحفيز على التعلم من خلال تسليع المكافآت

الرياض - أميرة القحطاني - تغيّرت ملكية 99Bitcoins – أحد أقدم وأكثر مواقع الكريبتو موثوقيةً- في شهر آذار/مارس الماضي من هذا العام في إطار سعيه لتوسيع نطاق الوصول إليه عبرَ خطط منصّته الجديدة. وكان الموقع قد تأسّسَ عام 2013 -وهو العام ذاته الذي بدأ فيه موقع Coindesk بنشر محتواه- وعمل على إثراء محتواه التعليميّ الخاص بقطاع الكريبتو من خلال مبادراتٍ جديدة تهدف إلى تحفيز المبتدئين على توسيع معارفهم بجوانب مجال الكريبتو.

وعلى مدى أحد عشر عاماً قضاها الموقع في خدمة مجتمعات الكريبتو المتنامية، رسّخ 99Bitcoins سمعته ومكانته كمصدرٍ موثوقٍ للمعلومات التعليمية والأخبار حول عملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، لذا فهو يتبع شركةً تتمتع بمصداقيةٍ وموثوقيةٍ عاليةٍ على موقع التقييمات الرائد Trustpilot، كما حظيت بتقييم “ممتاز” وتصنيف 4.6 على موقع TrustScore أيضاً.

واليوم، أصبح 99Bitcoins موطناً لأحد أكبر المواقع الإلكترونية والمدوّنات المختصة بعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وأكثرها شهرةً؛ ويُعَد محتواه التعليميّ جزءاً أساسياً منه، وأبرَزُه دورة بيتكوين المجانية التي ساهمت بترسيخ المكانة القوية للموقع على منصّة يوتيوب، حيث يتابع قناته 700,000 مشتركٍ، كما تزخر دورته الخاصّة بعملة بيتكوين بأكثر من مليوني مستخدم مسجّل.

الاستثمار في صحافة الكريبتو لتوضيح مفاهيم بيتكوين وإيصالها بعباراتٍ مبسّطة

يسعى مالكو الموقع الجُدد للاستثمار في توسيع نطاق التغطية الإخبارية للموقع، بالإضافة إلى إثراء المحتوى التعليميّ وتطويره، وهناك خططٌ للتوسع أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي -كمنصتي إنستغرام وتيك توك- لتعزيز مكانة الموقع على الساحة، وسط تحضيراتٍ لندواتٍ تثقيفيةٍ عبر X Spaces.

وكما يتضح جلياً، يمثل الاستثمار في المصادر الصحفية جزءاً رئيسياً من خطط التطوير الهادفة إلى توفير محتوًى إخباريّ عالي الجودة، وهو ما يظهر -بالفعل- من خلال زيادة عدد الكتاب العاملين بدوام كاملٍ لديه.

من جهته، يقول سام كولينج (Sam Cooling) -محرّر الموقع الجديد- أنه يتطلع إلى انطلاقة 99Bitcoins الجديدة وخططه التوسعية المستقبلية، موضّحاً ذلك بقوله: “من الرائع أن نشكل دعائمَ لترسيخ إرث هذا الموقع الرائد والبناء عليه ومساندته في مهمته لتثقيف العامة من خلال جمع فريق تحريرٍ احترافيّ لمساعدة الآخرين على فهم ماهية بيتكوين”.

ولطالما اشتهر موقع 99Bitcoins بكونه بوّابةً لاستكشاف آفاق قطاع الكريبتو بفضل لغته البسيطة والسهلة التي تقدم شروحاتٍ واضحةً ومتوازنةً حول كيفية عمل بلوكتشين وعملة بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، فضلاً عن الجوانب الإيجابية والسلبية للانخراط في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن تكنولوجيا البلوكتشين تدعم وعود بيتكوين بالتخلص من الوسطاء وجعل المعاملات المالية شفّافةً وخاضعةً لوصاية الأفراد الذاتية على ممتلكاتهم وسيطرتهم المباشرة عليها، إلا أن القطاع يُعاني من مخططاتٍ احتياليةٍ وانتشار لمفاهيم ومعلوماتٍ مغلوطة؛ لذا قد يرحّب المستثمرون بتواجد مواقع إلكترونيةٍ موثوقةٍ كموقع 99Bitcoins لما توفره من محتوى قيّم ومعلوماتٍ غير متحيّزة للساعين إلى التعلم، وهذه هي الفرصة التي تسعى لاستغلالها خطته التوسعيّة الجديدة.

ما هي منصة “التحفيز على التعلم” باستخدام عملة 99BTC

ينطوي جوهر خطط إعادة إطلاق الموقع على إنشاء منصّةٍ مبتكرةٍ تقوم على آلية التعلم من أجل الكسب المُستندة إلى أداة تحفيزٍ تتمثل بعملة 99BTC؛ ويجرى العمل على ربط هذه العملة المبنية على بلوكتشين إيثيريوم بمعيار BRC-20 -معيار بلوكتشين بيتكوين الجديد- بهدف إصدار عملاتٍ رقميةٍ على بلوكتشين بيتكوين.

يُذكر أنه في عام 1996، أطلقت MyPoints أولى المنصات القائمة على التحفيز -على الإطلاق- إيذاناً بظهور اتجاه عام جديد لتسليع المكافآت. وبعد عدّة سنواتٍ، تولدت من العملات الرقمية آلياتٌ ناجحةٌ في فئات اللعب من أجل الكسب والتحرك من أجل الكسب، حيث بلغت قيمتها السوقية -مجتمعةً- 8.9 مليار دولار.

ويعتزم مشروع 99Bitcoins استغلال هذه الجهود وتطويرها من خلال قيادة الجيل القادم من منصّات المكافآت وفق آليته الفريدة للتعلم من أجل الكسب. وعن إمكانات المنصة الجديدة، صرّح كولينج قائلاً: “يمثل إطلاق المنصة القائمة على عملة 99BTC للتعلم من أجل الكسب خطوةً مهمةً في إطار سعينا لإعادة تشكيل ملامح رحلة استقطاب مستخدمي الكريبتو الجدد في القطاع”.

وتابع موضّحاً: “تكمن الفكرة الأساسية للنظام التقني التفاعلي الجديد للموقع في أنه يجب ألا يكون هناك تكلفة دخولٍ للمشاركين الجدد في القطاع، بل يجب أن يكون الفضول هوَ الدافع وراء رحلتهم التعليمية، ويبدأ ذلك بتسليع الحوافز لتكون مثالاً عملياً على كيفية عمل أصول الكريبتو”.

نبذة حول 99Bitcoins

بدأ 99Bitcoins نشاطه عبرَ موقع يُسمّى BitcoinWithPayPal.com، وكان يُركّز على توضيح كيفية شراء عملات بيتكوين باستخدام محفظة باي بال (PayPal)، ولكن بعد تلقيه شكوى من قسم الشؤون القانونية لدى باي بال بشأن استخدام اسم “PayPal” ضمن موقعه، قام الموقع بتغيير اسم نطاقه إلى 99Bitcoins.

ومنذ تأسيسه في عام 2013، توسّع الموقع ليقدّمَ برامجَ تعليميةً لا تقتصر فقط على عملة بيتكوين وإنما تمتد لتتناول غيرها من العملات الرقمية الأخرى كعملات لايتكوين (Litecoin-LTC) وPeercoin وNamecoin وFeathercoin وغيرها. لاحقاً، قام الموقع بإدخال واجهةٍ للمستجدّات الإخبارية، يعرض فيها مقالاتٍ متخصّصةً بالإضافة إلى أسعار العملات الرقمية.

وتُعَد منصة 99BTC امتداداً للإرث التعليميّ لموقع 99Bitcoins من خلال إطلاق نظام تقنيّ قائم على العملات الرقمية ومُصمّم لمكافأة الأفراد على تعلم المزيد حول قطاع الكريبتو، حيث توفر المنصّة وعُملتها الأساسيّة (99BTC) مزيجاً فريداً من الموارد التعليمية والتعليم المُستند إلى التحفيز سواءً كان ذلك للمبتدئين في عالم العملات الرقمية أو للمتمرّسين فيه.