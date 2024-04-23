تعرف على أسعار الذهب اليوم

الرياض - أميرة القحطاني - انخفض سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3150 جنيه للبيع و 3125 جنيه للشراء. أسعار الذهب اليوم تم تسجيلها كالتالي: تم تسجيلها كالتالي: سعر الذهب عيار 22: وصل سعر الذهب عيار 22 اليوم إلى 3300 جنيه للبيع و 3273.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 24: تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3600 جنيه للبيع و 3571.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 18: بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2700 جنيه للبيع و 2678.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12: وصل سعر الذهب عيار 12 اليوم إلى 1800 جنيه للبيع و 1785.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14: بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 2100 جنيه للبيع و 2083.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9: وصل سعر الذهب عيار 9 اليوم إلى 1350 جنيه للبيع و 1339.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 25200 جنيه للبيع و 25000 جنيه للشراء.

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