اللبن الرائب.. فوائد صحية هائلة للجهاز الهضمي و درع قوي لجهاز المناعة

الرياض - أميرة القحطاني - منذ القدم، عرف الإنسان فوائد اللبن الرائب، وجعله من أهم مكونات نظامه الغذائي، فهو غني بالكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم، وفي السطور التالية نتعرف على اهم فوائد اللبن الرائب للجسم.

فوائد اللبن الرائب

يعزز صحة الجهاز الهضمي: غني بالبروبيوتيك وهي كائنات حية دقيقة مفيدة للجهاز الهضمي، تساعد على تحسين عملية الهضم، وعلاج الإمساك، وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية، ويخفف من أعراض القولون العصبي وينظم حركة الأمعاء، وتقليل الالتهابات، وتخفيف آلام البطن، والانتفاخ.

يقوي جهاز المناعة: يساعد على مكافحة العدوى، والوقاية من الأمراض، ويقلل من خطر الإصابة بالحساسية ويساعد على تنظيم ردود الفعل المناعية.

يحسن صحة القلب: يساعد اللبن الرائب على توسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، كما يخفض مستوى الكوليسترول الضار مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد على إنقاص الوزن: يعزز الشعور بالشبع نظرا لاحتوائها على البروتينات التي قد تحتاج إلى وقت طويل نسبيًا حتى يتم هضمها، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن.

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يحسن صحة البشرة: يرطب البشرة وينعمها ويحافظ على رطوبة البشرة، ويقلل من التجاعيد، ويعطيها مظهرًا صحيًا، كما يساعد على مكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب، ويقلل من الالتهابات.

يقوي صحة العظام: غني بالكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام، والوقاية من هشاشة العظام، ويحسن امتصاص الكالسيوم من الأطعمة الأخرى.

يحسن صحة الشعر: يغذي الشعر ويقويه ويساعد على منع تساقط الشعر، ويعزز نمو الشعر الصحي، ويساعد على مكافحة الفطريات المسببة لقشرة الرأس.