تحسين صحة القلب وتعزيز المناعة.. فوائد مذهلة للبصل تعرف عليها

الرياض - أميرة القحطاني - البصل هو نبات جذري من الخضروات الشائعة التي تستخدم في الطهي في جميع أنحاء العالم، يتميز البصل برائحته القوية ونكهته اللاذعة، بسبب مركبات الكبريت الأليوم والكريستين والمسئولة عن فوائد البصل الصحية، كما انه مصدر جيد للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين C، وفيتامين B6، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم.

ويعد من أقدم المحاصيل الزراعية، وتختلف أنواع البصل فمنها البصل الأحمر والبصل الأصفر والبصل الأبيض والأخضر، وتختلف الأنواع من ناحية تركيز مضادات الأكسدة بها، ونتعرف الآن على اهم فوائد البصل الصحية وأضراره.

فوائد البصل الصحية

يتمتع البصل بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

تعزيز المناعة: يحتوي البصل على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من التلف، مما قد يساعد في تعزيز المناعة.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان: تشير الدراسات إلى أن تناول البصل قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان المعدة والقولون والثدي.

تحسين صحة القلب: يحتوي البصل على مركبات الفلافونويد التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما قد يساعد في تحسين صحة القلب.

تحسين الهضم: البصل غني بالألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء.

خفض ضغط الدم: يحتوي البصل على مركبات الكبريت التي تساعد في خفض ضغط الدم.

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أضرار البصل

يعد البصل آمنًا للاستهلاك، ولكن قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية عند تناوله، بما في ذلك:

رائحة الفم الكريهة: ينتج البصل رائحة كريهة يمكن أن تستمر لعدة ساعات بعد تناوله.

اضطرابات الجهاز الهضمي: قد يسبب البصل اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة، والإمساك، والانتفاخ.

حساسية البصل: قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البصل، مما قد يؤدي إلى أعراض مثل الطفح الجلدي، والحكة، وصعوبة التنفس.