تسجيل فاتورة والتقديم كمستفيد لبرنامج “فرجت” وطريقة تسديد فواتير إلكترونيا

الرياض - أميرة القحطاني - لعلك تبحث عن كيفية التسجيل في فرجت وإضافة فاتورة فلا تقلث فجميع التفاصيل هنا، توضح منصة إحسان التي تقدم خدمة فرجت إنها منصة آمنة للتبرع والهدف من إنشاءها هو تلاحم المجتمع من خلال منح التبرعات من جانبهم إلى المدينين المعسرين في المملكة العربية كجزء من العمل الخيري إحدى تطلعات رؤية 2030 للمملكة، حيث يتم التعاون بين منصة إحسان والجمعيات الخيرية لغرض جمع الأموال والعمل على عرض الحالات المحتاجة والبيانات المتعلقة بها، ويمكن بدء التبرع والتسديد على منصتي احسان وابشر اون لاين، وبذلك تكون هذه الخدمة الالكترونية التي تتبناها مديرية العامة للسجون في المملكة العربية السعودية أساساً لتقديم الدعم المالي الذي يشمل حالات عديدة مرتبطة بالمستفيدين من خدمات فرجت ولكن يستثنى بعض الفئات نحن بصدد توضيحها في سطور هذا المقال، ومع ذلك فإن المستفيدين من برنامج التبرع بشكل عام يشملون أولئك المندرجين ضمن العبئ الصحي والتعليمي والاجتماعي والسكني وليس فقط على المعسرين المسجونين وذلك بهدف تسديد ديونهم وإطلاق حريتهم، في سطور هذا التقرير ذكر شامل حول آليات التسديد والتسجيل كمستفيد في منصة فرجت.

تسديد فاتورة فرجت عن طريق منصة إحسان

لعل أبرز ما يميز منصة فرجت هو مبدأ الشفافية، حيث تم تحديد الحالات المعسرة بكل وضوح، التي تستمد على معلومات متعلقة بالحالات المستحقة بالدعم، نوع الديون، المبالغ المستحقة، المبالغ المتبقية، وبذلك يمكن لأي متبرع جاد يقوم بالتبرع على منصة فرجت إحسان، أو بالوضع كمستفيد يمكن التسجيل عبر موقع أبشر.

الدخول إلى صفحة فرجت على منصة إحسان

تحديد حالة مباشرة للتبرع لها أو إستخدام خيار البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة

إدخال المبلغ المراد التبرع به للحالة المحتاجة، حيث يتم تحديده بالريال السعودي.

إضغط على تبرع الآن

اختر طريقة الدفع لتحويل المبلغ إلى المنصة

تأكيد التبرع من خلال الضغط على زر تاكيد التبرع

رابط منصة فرجت هو https://ehsan.sa/forijat

بمجرد تأكيد التبرع الذي قمت به، سيتم تحويل المبلغ المتبرع به مباشرة إلى الجمعية المشرفة على التبرعات لتسديد دين المحتاجين والمدينين المعسرين، تستطيع متابعة حالة التبرع والتقدم الذي يحدث لها على مستوى جمع الاموال من خلال تحديدها على صفحة فرجت على منصة إحسان.

كيف أقوم في تسجيل فاتورة فرجت؟;

تتولى وزارة الداخلية إدارة خدمة فرجت وهي إحدى المبادرات الخيرية لتسهيل عمليات التبرع المالية من ذوي المسجونين وافراد المجتمع الأسخياء، وتم إطلاق هذه الخدمة ضمن منصة أبشر الحكومية والغاية منها إتاحة التقديم كمستفيد من غير المسجونين وتتلخص النقاط في ما يلي:;

أولاً الدخول الى موقع أبشر للأفراد، ثم تسجيل الدخول عبر الخاص بك، ثم الوصول إلى الخدمات الالكترونية ومنها الوصول إلى تبويب خدمة فرجت ثم إختيار التسجيل في الخدمة كمستفيد، بعد ذلك يتم ملء النموذج المطلوب بالمعلومات الشخصية، وبعد الموافقة على التسجيل في الخدمة، يمكن للمستفيد الاستفادة من تقديم طلبات الحصول على الدعم المالي وتسديد الديون عليه بالضغط إرسال، وذلك من خلال المنصة الالكترونية لخدمة فرجت.

تأتي فرجت في إطار الفضاء الالكتروني من اجل تقديم الدعم المالي الذي يشمل حالات عديدة مرتبطة بالمستفيدين من خدمات فرجت ولكن يستثنى بعض الفئات نحن بصدد توضيحها في سطور هذا المقال، ومع ذلك فإن المستفيدين من برنامج التبرع بشكل عام يشملون أولئك المندرجين ضمن العبئ الصحي والتعليمي والاجتماعي والسكني وليس فقط على المعسرين المسجونين وذلك بهدف تسديد ديونهم والخلاص منها وبالتالي عودتهم إلى الحياة الطبيعية.

تسديد فاتورة عبر تطبيق ابشر

يمكن الوصول الى خدمة فرجت ضمن خدمات تطبيق ابشر الذكي، ولكي يتمّ تسديد قيمة الفواتير المتعلقة بحالات المسجونين المتعسرين من خلال أبشر إلكترونيا ينصح بتنفيذ الخطوات المتسلسلة الموضحة أدناه

الانتقال الى تطبيق ابشر من هنا

تسجيل الدخول في ابشر من خلال إدخال اسم رقم الهوية وكلمة المرور للمستخدم.

البحث عن تبويب خدماتي ثم تبرع مع فرجت من القائمة المنسدلة

تحديد معايير البحث للحالات المراد التبرع لها مثل المنطقة، الجنسية، الجنس، نوع التبرع،

استعراض تفاصيل الفاتورة والنقر على تبرع الآن

العودة لمراجعة الفاتورة والتأكد من تحديد وسيلة الدفع المناسبة

إدخال بيانات الدفع بشكل صحيح لإستكمال عملية تسديد الفاتورة بنجاح.

شروط برنامج فرجت لتسديد الديون

فرجت هي منصة تم إطلاقها مؤخراً في المملكة العربية السعودية لمساعدة المعسرين والمحتاجين في تسديد ديونهم وتخليصهم من الفواتير والديون المستحقة حيث تعتمد على تبرعات المحسنين ومؤسسات الخير، ولكن لا تخلو من شروط تم وضعها للتسجيل والإستحقاق في نظام فرجت، فالمستحق يجب ان ان تتوافر فيه الشروط التالية:;

تستثنى من المطالبات بخدمة فرجت المحبوسين في المملكة، باستثناء الأفراد الذين تم إطلاق سراحهم مؤقتاً بموجب الأمر الملكي الخاص بجائحة كورونا.

كما يستثنى من المطالبات الناشئة عن قضايا جنائية، باستثناء المطالبات الخاصة بالحقوق الخاصة في قضايا أخرى.

كما يستثنى من المطالبات التي تمثل غرامات مستحقة للدولة.

كما يستثنى من المطالبات الناشئة عن حوادث سير وقعت بسبب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.

كما يستثنى من المطالبات الأفراد الذين استفادوا من خدمة فرجت خلال الفترة الماضية.

فرجت سداد الديون منصة إحسان

لعل أبرز ما يميز منصة فرجت هو مبدأ الشفافية، حيث تم تحديد الحالات المعسرة بكل وضوح، وهي التي تستمد على معلومات متعلقة بالحالات المستحقة بالدعم، نوع الديون، المبالغ المستحقة، المبالغ المتبقية، وبذلك يمكن لأي متبرع جاد مباشرة التبرع المتمثل في التسديد من خلال منصة فرجت إحسان الالكترونية، وقد جاءت تعليمات وخطوات تسديد فاتورة فرجت كما الآتي:;

الدخول إلى صفحة فرجت على منصة إحسان

تحديد حالة مباشرة للتبرع لها أو إستخدام خيار البحث بالتصفية أو برقم الفاتورة

إدخال المبلغ المراد التبرع به للحالة المحتاجة، حيث يتم تحديده بالريال السعودي.

إضغط على تبرع الآن

اختر طريقة الدفع لتحويل المبلغ إلى المنصة

تأكيد التبرع من خلال الضغط على زر تاكيد التبرع

رابط منصة فرجت هو https://ehsan.sa/forijat

بمجرد تأكيد التبرع الذي قمت به، سيتم تحويل المبلغ المتبرع به مباشرة إلى الجمعية المشرفة على التبرعات لتسديد دين المحتاجين والمدينين المعسرين، تستطيع متابعة حالة التبرع والتقدم الذي يحدث لها على مستوى جمع الاموال من خلال تحديدها على صفحة فرجت على منصة إحسان.

تسجيل كمستفيد في فرجت أبشر

تتولى وزارة الداخلية إدارة خدمة فرجت وهي إحدى المبادرات الخيرية لتسهيل عمليات التبرع المالية من ذوي المسجونين وافراد المجتمع، وتم إطلاق هذه الخدمة ضمن منصة أبشر الحكومية والغاية منها إتاحة التقديم كمستفيد من غير المسجونين للحصول على التبرعات من أصحاب الأيادي البيضاء، فإن تسجيل فاتورة في فرجت يتخلص في نقاط محدودة.

الدخول الى موقع أبشر للأفراد، ثم تسجيل الدخول عبر حساب الخاص بك، ثم الوصول إلى الخدمات الالكترونية ومنها الوصول إلى تبويب خدمة فرجت ثم إختيار التسجيل في الخدمة كمستفيد، بعد ذلك يتم ملء النموذج المطلوب بالمعلومات الشخصية، وبعد الموافقة على التسجيل في الخدمة، يمكن للمستفيد الاستفادة من تقديم طلبات الحصول على الدعم المالي وتسديد الديون عليه بالضغط إرسال، وذلك من خلال المنصة الالكترونية لخدمة فرجت.

وفي ختام هذا المقال بعنوان التسجيل في فرجت كمستفيد نكون أسهمنا في خدمة القارئ من خلال تقديم وعرض طريقة تسديد فاتورة فرجت إلكترونياً بالاضافة الى الى تقديم خطوات تسجيل فاتورة جديدة كمستفيد كما أشتمل المقال السابق حول أهم وأبرز شروط برنامج فرجت لمخصصات التبرعات للمسجونين.