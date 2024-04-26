مشروع الكريبتو الجديد eTukTuk يطلق لعبة للهواتف المحمولة بنظامي أندرويد وiOS خلال اكتتابه

الرياض - أميرة القحطاني - مع مواصلة المركبات الكهربائية (EVs) اكتسابَ الشهرة والرواج العالميّ، رحَّبَ قطاع الكريبتو بظهور مشروع رائد في هذا القطاع وهو eTukTuk.

وبما أن عملته ما تزال في مرحلة اكتتابها حالياَ، فهي غير متاحةٍ للتداول بعد. مع ذلك، فقد اجتذب مشروع eTukTuk اهتمام الكثيرين مؤخراً بإطلاقه لعبةً للهواتف الذكية، بدايةً على متجر جوجل بلاي (Google Play) في 18 نيسان/أبريل الجاري، ثمَّ على نظيره App Store في 21 من ذات الشهر.

ما هي Tuktuk Crazy Taxi؟

تُعَد Tuktuk Crazy Taxi لعبةً جديدةً في فئة اللعب من أجل الكسب (P2E) من eTukTuk، وفقاً للمشروع الذي أعلن أنه:

“في أجواءٍ مشابهةٍ للعبة Crazy Taxi، ستجوبون بسيارات التاكسي الخاصّة بكم شوارع سريلانكا بحثاً عن ركاب لإيصالهم إلى وُجهاتم سريعاً. وكلما أسرعتم في القيادة، ستكسبون أكثر! وهو ما سيمنحكم فرصة تحديث تاكسي التوك توك الكهربائي (eTukTuk) الخاصّ بكم، إضافةً لإمكانية الوصول إلى مدنٍ جديدة، وغير ذلك الكثير من الميزات!”.

وانتظر مجتمع المشروع مطوّلاً إطلاق لعبته الخاصّة بالهواتف المحمولة هذه، وقد تمّ تحميلها من متجر جوجل بلاي مباشرةً أكثر من 100 مرةٍ، وهي مناسِبةٌ للعائلة ويمكنكم تحميلها وتشغيلها مجاناً على أجهزتكم الذكية، كالهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية.

وتبعاً لبيان المشروع، سيستمرّ دعم اللعبة خلال السنوات القادمة، مع إضافة تحدياتٍ ومهماتٍ ومحتوى جديد باستمرار. وكلما لعب المستخدمون أكثرَ وازدادت سرعتهم في القيادة، كلما حصلوا على المزيد من المكافآت من عملة TUK.

اكتتاب عملة eTukTuk ومزاياه

عملة TUK متاحةٌ حالياً للاكتتاب عبر موقع etuktuk.io بسعر 0.0305$، ويمكن للجميع المشاركة في طرحها الأولي (ICO) وشراء عملات TUK باستخدام بطاقتهم البنكية أو ممتلكاتهم من بعض العملات الرقمية كعملات إيثيريوم (ETH) وبينانس (BNB) وتيثر (USDT)، كما يمكنهم المبادرة برهن عملاتهم المشتراة والاستمتاع بعائد سنويّ تزيد نسبته على 80%، ما سيدعم مهمّة مشروع eTukTuk المتمثلة في “إكساب ثورة الذكاء الصنعيّ نهجاً صديقاً للبيئة” عن طريق توفير وسائل نقلٍ مستدامةٍ للدول النامية.

وتُعتبر مركبات التوك توك عموماً أقلَّ تكلفةً وأكثرَ عمليةً مقارنةً بالسيارات التقليدية، كما أن مركبات eTukTuk ستجمع بين تقنية البلوكتشين ونظم الذكاء الصّنعي، الأمر الذي سيدعمها بعددٍ من المزايا الجديدة.

فعلى سبيل المثال، سيحقق الذكاء الصنعي كفاءةً أعلى بحيث يسمح للمستخدمين تحديد مسار الرحلة لتجنّب الاختناقات المرورية وبالتالي خفض استهلاك الوقود. علاوةً على أنّ تشغيل مركبات النقل الداخلي بالكهرباء سيجعلها أيضاً إحدى المبادرات الخضراء التي تُثري جهودَ الحفاظ على البيئة.

وأخيراً، ستعمل نظم الذكاء الصنعي على مراقبة حالة مركبة التوك توك وتحديد مواعيد الصيانة والتدخلات اللازمة لإطالة عمرها الافتراضيّ، وبالتالي تقليل الهدر أيضاً.

ظروف السوق تبدو مواتية لمشروع eTukTuk

يعتزم مشروع eTukTuk طرح مركباته الكهربائية في دولٍ ناميةٍ من جميع أنحاء العالم بعد نجاحه باجتذاب اهتمام واسع، فحتى الآن تجاوزت حصيلة اكتتاب عملته مبلغ 3.15 مليون دولار، خاصّةً بالنظر لسماحِهِ للمشاركين برهن عملاتهم وكسب دخلٍ إضافيّ؛ ففي عالمٍ يزداد وعيه بالقضايا البيئية ومع الحاجة لإيجاد حلولٍ عمليةٍ، يحظى مشروع eTukTuk بآفاق نجاح عاليةٍ للغاية.

ولعلَّ ذلك ما دفع خبراء كريبتو -من أمثال صاحب قناة Jacob Crypto Bury على اليوتيوب التي يتابعها 37.7 ألف مشترك- للتصريح بأن TUK قد تكون عملة الذكاء الصنعي الجديدة والصديقة للبيئة التي تحظى بإمكانية مضاعفة قيمتها 10 مرات.

ويمكن للمتحمّسين للمشروع المشاركة باكتتاب عملته بالنقر هنا، كما يمكنكم متابعة eTukTuk على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وتويتر (X) ويوتيوب وتيليجرام وديسكورد لتلقي آخر مستجدات المشروع أولاً بأول.

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