أفضل 7 أطعمة تساعد على تقليل أعراض القولون العصبى

الرياض - أميرة القحطاني - تتأثر صحة القولون كثيرًا بما نتناوله، حيث هناك أطعمه تعمل على تهيج القولون واطعمه مفيدة للقولون، ولذلك يمكن تجنب العديد من أعراض القولون من خلال تناول بعض الأطعمة الصحية التي قد تساعد بشكل طبيعيي على علاج القولون وتنظيف الأمعاء، مما يساعد في الحفاظ على صحة عامة جيدة.

أفضل الأطعمة لعلاج القولون بشكل طبيعي

هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في علاج القولون بشكل طبيعي، تشمل هذه الأطعمة ما يلي:

البروبيوتيك: تساعد البروبيوتيك على الحفاظ على توازن البكتيريا في الأمعاء. يمكن العثور على البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة، مثل الزبادي واللبن الرائب.

الأطعمة المضادة للالتهابات: يمكن أن تساعد الأطعمة المضادة للالتهابات في تخفيف الالتهاب في الأمعاء. تشمل الأطعمة المضادة للالتهابات الفواكه والخضروات والبذور والمكسرات.

الفواكه والخضروات: تعد الفواكه والخضروات من أفضل الأطعمة لصحة القولون. فهي غنية بالألياف والمياه والفيتامينات والمعادن. تشمل الفواكه والخضروات المفيدة للقولون التفاح والبرتقال والموز والبطاطس الحلوة والبروكلي والكرنب.

الحبوب الكاملة: تعد الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للألياف. تشمل الحبوب الكاملة الكاملة الأرز البني والشوفان والكينوا.

البقوليات: تعد البقوليات مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف. تشمل البقوليات العدس والفول والفاصوليا، فهي خيار رائع للحفاظ على صحة القولون، حيث تساعد في تحسين حركة الأمعاء، وتنظيف الجهاز الهضمي وإزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي.

الزنجبيل: يساعد الزنجبيل على تخفيف الالتهاب وتحسين الهضم، فهو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل التخمر والإمساك، كما انه يساعد على تخفيف الإلآم وتقليل الالتهابات.

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الليمون: يساعد الليمون على إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.