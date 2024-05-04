الإعلان عن الأسعار الأوروبية لسلسلة هواتف Huawei Pura 70 فماذا يقدم من ميزات؟

الرياض - أميرة القحطاني - ومن خلال تغيير اسم سلسلة “P” الموجودة منذ فترة طويلة، قدمت هواوي طرازات Pura 70 في الصين الشهر الماضي، موديلات Huawei Pura 70 التي تستعد الآن لطرحها في السوق الأوروبية، تكشف عن أسعارها، وإليكم أسعار ومميزات هواتف Huawei Pura 70 وPura 70 Pro وPura 70 Ultra.

بكم سيتم بيع عائلة Huawei Pura 70؟

في الشهر الماضي، قدمت شركة Huawei عائلة Pura 70، والتي توفر ميزات كافية بالفعل، وأما أسعار موديلات Pura 70 المتوفرة الآن في السوق الأوروبية فهي كما يلي:

Pura 70، سيبلغ سعره 999 يورو لأوروبا، وهو أرخص قليلاً من طرازه الأعلى.

الطراز Pura 70 Pro، يأتي بسعر 1200 يورو.

هواوي حددت سعر 1500 يورو للطراز الأعلى من السلسلة، وهو Pura 70 Ultra.

ماذا تقدم عائلة Huawei Pura 70 من ميزات؟

يأتي هاتف Huawei Pura 70 بشاشة OLED بمقاس 6.6 بوصة ودقة +FHD ، وبمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

يحتوي الجهاز على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل في المقدمة.

يحتوي خلف الجهاز على مجموعة كاميرات ثلاثية على شكل 50 + 13 + 12 ميجابكسل

يأتي Huawei Pura 70 مدعومًا بمعالج Kirin 9000S1، ومزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ويقدم ثلاثة خيارات من ناحية التخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت و1 تيرابايت.

يتميز Pura 70 ببطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن السريع بقدرة 66 وات و تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ميزات Huawei Pura 70 Pro وPura 70 Ultra