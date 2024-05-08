احذر 7 مخاطر صحية للجلوس لفترات طويلة

الرياض - أميرة القحطاني - هل تقضي ساعات طويلة جالسًا أمام الشاشة؟ يقضي أكثر من نصف الناس ست ساعات في الجلوس، إذا كنت واحدًا منهم، فقد تكون معرضًا للإصابة بهذه الـ 7 مخاطر صحية للجلوس لفترات طويلة.

مخاطر صحية للجلوس لفترات طويلة – زيادة الوزن

عندما تتحرك، تفرز عضلاتك جزيئات مثل الليبوبروتين ليبيز، والتي تساعد على معالجة الدهونات والسكريات، يؤدي قضاء ساعات طويلة في الجلوس إلى تقليل إنتاج هذه الجزيئات، مما يتسبب في زيادة الوزن، كما أنه يزيد من خطر الإصابة بالمتلازمة الأيضية.

مشاكل الصحة النفسية

كلما زاد الوقت الذي تقضيه جالسًا، زاد خطر الإصابة بالمشكلات الصحية العقلية مثل القلق والاكتئاب، وجدت دراسة نُشرت في مجلة Springer Nature ارتباطًا بين الجلوس وصحة عقلية سلبية، يمكن أن يحدث ذلك بسبب قلة الحركة أو التمارين البدنية.

مرض السكري

يحدث مرض السكري عندما يعجز الجسم عن إنتاج كمية كافية من الأنسولين، وهو الهرمون الذي يحافظ على مستويات السكر في الدم، وجدت دراسة نُشرت في مجلة تصلب الشرايين والخثار وعلم الأوعية الدموية أن الأشخاص الذين أمضوا خمسة أيام في الراحة في الفراش زادت لديهم مقاومة الأنسولين وفرص الإصابة بالسكري.

أمراض القلب

يمكن أن يؤدي الجلوس كثيرا لفترات طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، وجدت دراسة نُشرت في مجلة الطب والعلوم في الرياضة والتمارين أن الرجال الذين أمضوا أكثر من 23 ساعة جالسين أمام التلفزيون كانوا أكثر عرضة بنسبة 64٪ للوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية من الأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون لمدة 11 ساعة.

الدوالي

الدوالي هي أوردة منتفخة ومتضخمة يمكن أن تسبب تورمًا خفيفًا في الجلد، يمكن أن يؤدي الجلوس لفترات طويلة إلى تجلطات الدم في الساقين، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالدوالي، إذا تُركت دون علاج، فقد تؤدي إلى تجلطات الدم في بعض الحالات.

تجلط الأوردة العميقة (DVT)

تجلط الاوردة العميقة هو نوع من جلطات الدم التي تصيب الساقين في الغالب، عندما تنفصل هذه الجلطة، يمكن أن تقطع تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، مما قد يسبب الانصمام الرئوي، هذه حالة طبية طارئة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات، بما في ذلك الموت.

ضعف الساقين والأرداف

يمكن أن يؤدي الجلوس طوال اليوم إلى ضعف عضلات الجسم السفلي التي تمسكك، مما يؤدي إلى ضمور العضلات، إنها حالة ناتجة عن ترقق أو فقدان أنسجة العضلات، تميل إلى فقدان 20-40٪ من عضلاتك مع تقدم العمر، والجلوس طوال اليوم لن يزيد الأمر إلا سوءًا، باختصار، سيكون لديك عضلات ضعيفة في الساقين والأرداف، مما يزيد من خطر الإصابة.