تعرف على أسعار الدولار اليوم 10 مايو

الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الدولار داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.61 جنيه للبيع و 47.51 جنيه للشراء.

أسعار الدولار اليوم

جاءت اليوم كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.41 جنيه للبيع و 47.27 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة:

بلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 47.35 جنيه للبيع و 47.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد:

وصل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم إلى 47.35 جنيه للبيع و 47.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 48 جنيه للبيع و 47 جنيه للشراء.