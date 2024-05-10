تعرف على أسعار الدولار اليوم 10 مايو

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الرياض - أميرة القحطاني - استقرت أسعار الدولار داخل البنوك وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.61 جنيه للبيع و 47.51 جنيه للشراء.
أسعار الدولار اليوم
جاءت اليوم كالتالي:
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.41 جنيه للبيع و 47.27 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك البركة:
بلغ سعر الدولار في بنك البركة اليوم نحو 47.35 جنيه للبيع و 47.25 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويس:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وصل سعر الدولار فيه اليوم إلى 47.40 جنيه للبيع و 47.30 جنيه للشراء.
سعر الدولار في المصرف المتحد:
وصل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم إلى 47.35 جنيه للبيع و 47.25 جنيه للشراء.
سعر الدولار في السوق السوداء
وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 48 جنيه للبيع و 47 جنيه للشراء.
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