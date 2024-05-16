تعرف على أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2024

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الرياض - أميرة القحطاني - استقر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية وذلك من خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3135 جنيه للبيع و 3110 جنيه للشراء.
أسعار الذهب اليوم
تم تسجيلها كالتالي:
سعر الذهب عيار 24:
تم تسجيل سعر الذهب عيار 24 اليوم إلى 3582.75 جنيه للبيع و 3554.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22:
بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 3284.25 جنيه للبيع و 3258 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 18:
وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 2687.25 جنيه للبيع و 2665.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14:
وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم إلى 2090 جنيه للبيع و 2073.25 جنيع للشراء.
سعر الذهب عيار 12:
بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم نحو 1791.5 جنيه للبيع و 1777.25 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
وصل سعر الجنيه الذهب من خلال تعاملات اليوم إلى 25080 جنيه للبيع و 24880 جنيه للشراء.
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