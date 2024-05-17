مع جمع عملة الميم الجديدة Sealana مبلغ 300,000$ وانهيار سعر WIF، هل أصبحت الأخيرة في طيّ النسيان؟

الرياض - أميرة القحطاني - ما تزال عملة dogwifhat (ذات الرمز WIF) إحدى أكثر عملات الميم رواجاً داخل سوق الكريبتو. ورغم مواجهتها بعض الصعوبات في الآونة الأخيرة، إلا أن العديد من متداولي العملات الرقمية يعتقدون أنها ما زالت تتمتع بمقوّماتٍ ضخمةٍ للنموّ على المدى الطويل. ولكن ماذا عن عملة Sealana (ذات الرمز SEAL) الجديدة؟

تحليل أداء عملة WIF: مستوياتها الحالية وحركة سعرها

والآن، لنلقي نظرةً على تحركات عملة dogwifhat في الوقت الحاليّ؛ إذ يعني بلوغ سعرها 2.83$ أنها شهدت انخفاضاً بنسبة 42% من أعلى مستوياتها.

مع ذلك، جديرٌ بالذكر أن سعر عملة dogwifhat ظلَّ يرتفع بوتيرة ثابتةٍ خلال الأسابيع القليلة الماضية. حيث رسمَت حركةُ سعرها قمماً أعلى وقيعاناً أعلى على المخطط البيانيّ اليومي، وهو نموذجٌ فنيٌّ يمكن أن يشير إلى وجود مزيد من الارتفاع في المستقبل.

كذلك ثمّة مستوى دعم قويّ ينتظرُ عملة WIF حول 2.25$؛ فعند ملامستها لهذا المستوى في أيّ وقت، يتدخل المشترون سريعاً لدفعها للأعلى مرّةً أخرى.

ويُذكر أن أحجام التداول الفوريّ لعملة dogwifhat تراجعت بنسبة 34% في اليوم الماضي، ما يعني أنها تفقد زخمَها في الاتجاه الصاعد. على أيّ حال، لا نعلم إذا كان هذا التراجع مؤقتاً أم أنه سيستمرّ لفترة طويلةٍ، هذا ما سنعرفه مستقبلاً.

وفي هذا الصدد، تباينت آراء مجتمع عملات الميم، حيث يرى البعض أنه من المحتمل أن تنطلق عملة WIF للأعلى، فيما يؤمن آخرون بأن عهد ارتفاعها الكبير قد فات.

هل تظلّ dogwifhat عملة مثيرة للإعجاب؟

رغم الانخفاضات التي تعانيها عملة dogwifhat، فثمّة العديد من الأمور التي تدعم سيناريو صعودها من مستوياتها الحالية. أوّلها، استمرارية جذبها قاعدةً جماهيريةً ضخمةً داخل مجتمع العملات الميم خاصّةً على موقعي X (تويتر سابقاً) وريديت (Reddit).

ثانياً، لا تزال WIF رابع أكبر عملة ميم من حيث القيمة السوقية، وهو ما يُعَد إنجازاً مثيراً للإعجاب بالنسبة لمشروع بدأت عملته الأساسية كمزحةٍ تخلو من أيّ استخداماتٍ وظيفيةٍ حقيقية.

ثالثاً، يجب الأخذ بعين الاعتبار عنصرَ ارتكازها على بلوكتشين سولانا. ونظراً لأنها أكثرُ الأنظمة التقنية شعبيةً حالياً بالنسبة لعملات الميم، فإن بناء عملة WIF عليها يميزها عن نظيراتها المبنية على بلوكتشين إيثيريوم التي تُعَد أكثر الشبكات ازدحاماً.

وما يزال افتقار هذه العملة إلى استخداماتٍ وظيفيةٍ حقيقية يُثير قلق مستثمريها على المدى الطويل. فعلى الرغم من ازدهارها بفضل التوقعات المتفائلة والضجّة المُثارة حولها، فقد يتطلب استمرار تواجدها داخل السوق -في نهاية المطاف- أن تقدم استخداماتٍ وظيفيةً حقيقية.

على أية حال، اختلفت الآراء حول ما إذا كان لدى WIF القدرة على الارتفاع أم أن عصر ازدهارها قد ولّى.

ماذا عن عملة Sealana؟

برزت عملة Sealana (ذات الرمز SEAL) -المستوحاة من حيوان فقمةٍ سمينٍ مهووسٍ بتداول العملات الرقمية- كمنافس شرس في عالم الكريبتو؛ ولأنّها مستوحاةٌ من هذا الكائن المُضحِكِ والمميز، غرّدت SEAL خارجَ السرب باختلافها عن العديد من العملات التي استلهمت شعاراتِها من الكلاب والقطط.

ولا تُعَد Sealana مجرَّد عملة ميم أخرى؛ فهي عملةٌ جديدةٌ تحظى بدعم مجتمعيّ هائلٍ حيث يتضح ذلك جلياً من اكتتابها والذي حصَدَ أكثرَ من 300,000$ حتى الآن.

كما قام أكثرُ من 1,100 شخص بمتابعة صفحتها على موقع X (تويتر سابقاً) في الأسبوع الماضي. وكحال عملة dogwifhat، ليس لدى عملة SEAL استخداماتٌ وظيفيةٌ حقيقيةٌ بل يُبنى طلبُها على المضاربة.

مع ذلك، فقد أثبتت هذا النوع من العملات قوّته في عام 2024 من خلال عملتي Book of Meme (ذات الرمز BOME) وPopcat (ذات الرمز POPCAT) اللتين حققتا نجاحاً ساحقاً في الآونة الأخيرة.

وبالفعل، دعمت العديد من الشخصيات المؤثرة في أوساط الكريبتو عملة Sealana على اليوتيوب، حيث أصدر جيكوب بوري (Jacob Bury) -على سبيل المثال- فيديو يتوقع فيه أن يرتفع سعر SEAL بمقدار عشرة أضعافٍ عند إدراجها في منصات التداول.

لذا، فإنه بالنسبة لأولئك الباحثين عن فرصةٍ للاستثمار في عملات الميم المبنية على بلوكتشين سولانا والمتردّدين بشراء عملة WIF، قد تكون عملة Sealana بديلاً مثالياً لهم.

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