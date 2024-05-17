وظائف الوسيلة الكويت 17/5/2024

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الرياض - أميرة القحطاني - وظائف جريدة الوسيلة الكويت، ومئات الوظائف الشاغرة في عدد كبير من التخصصات المختلفة، وفرص عمل لجميع الجنسيات في دولة الكويت، ووظائف للمهندسين في شركات المقاولات الكويتية، ومطلوب موظفين تسويق عبر الهاتف براتب وعمولة، ومطلوب مندوبين مبيعات وبائعين وكاشير، ووظائف في شركة تسويق لجميع الجنسيات ومن الجنسين.
وظائف وسيط الكويت الوسيلة 17/5/2024
وظائف الوسيط الكويت اليوم في عدد كبير من المهن والتخصصات ومنها:
- وظائف شاغرة في الشركة العربية للكهرباء.
- مطلوب للعمل مترجم خبرة للعمل في مكتب ترجمة بحولي.
- مطلوب عمالى اسيوية لمؤسسة مواد غذائية كبرى بالجهراء.
- مطلوب عمل زراعي.
- وظائف في شركة المنيوم.
- مطلوب لمطعم بأسواق القرين جرسونات وجراسين ومعلمة بسطة وطباخ.
- مطلوب سكرتيرة لمكتب عقار.
- وظائف على جريدة الوسيط.
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