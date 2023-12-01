شكرا لبحثكم عن خبر وكالة دولية تكشف السبب الحقيقي لانفجار صنعاء اليوم.، والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قال مصدر أمني في العاصمة صنعاء لـوكالة شينخوا الصينية، إن الانفجار في فج عطان وقع في منطقة عسكرية بعيدا عن المدنيين، وكان نتيجة لإجراء تجربة عسكرية للقوات المسلحة في المنطقة.

وأضاف: هناك تجارب تجريها القوات العسكرية بين الحين والآخر لأسلحة جديدة يتم تصنيعها، وما تم اليوم هو إجراء تجربة، ولم ينتج عنها أي خسائر لا بشرية ولا مادية.

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وفي وقت سابق كشفت مصادر رسمية عن سبب الانفجار العنيف الذي هز العاصمة صنعاء قبل قليل اليوم الخميس، 30 تشرين الثاني، 2023.

وذكرت المصادر الرسمية أن الانفجار ناجم عن تفجير بعض مخلفات الحرب في عطان.

وكتب نصر الدين عامر، مدير وكالة “سبأ” في صنعاء: الانفجار في صنعاء هو ناتج عن تفجير بعض مخلفات وكان بجوارها اشجار جافة احترقت وارتفعت الادخنة منه