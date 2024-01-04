الاكثر متابعة اليوم - المهندس الذي أصبح مخرجًا خالد يوسف

تلميذ يوسف شاهين النجيب

لم يكن خالد يوسف، عازما! على العمل في المجال السينمائي في مصر ولم يتصور طالب الهندسة الطموح بأن له ميلاً فنيا، بل كان منخرطا بشكل أكبر في العمل السياسي والحزبي.

كان خالد يوسف واحدا من القيادات البارزة في الحركة الطلاًبية في فترة الثمانينات، كما كان رئيسًا لاتحاد طلاًب جامعة الزقازيق عام1988.

ومع ذلك، قاده النشاط السياسي لمقابلة المؤثرين في المجتمع حينذاك وإحدى هذه المقابلاًت غيرت حياته بشكل لم يكن يتوقعه هو نفسه.

قابل خالد طالب الهندسة المجتهد، المخرج العالمي يوسف شاهين، الذي لمس فيه. موهبة في الكتابة والتأليف، واقترح عليه التلمذة الفنية على يده.

أول تعاون جمع بين النجمين كان في فيلم المهاجر، والذي أخرجه يوسف شاهين في العام1992. وشارك خالد يوسف في في كتابة السيناريو والحوار لهذا الفيلم وبدأت تتوالى الفرص.

يبدو أن المخرج العالمي يوسف شاهين ارتأى أن خالد يوسف خامة مميزة فأشركه بمجموعة كبيرة من أفلامه التي تلت فيلم المهاجر إذ شارك في كتابة السيناريو والحوار وحتى أصبح المخرج المنفذ لمجموعة من أفلاًم المخرج العالمي وهي (المصير والآخر) وفيلم إسكندرية نيويورك

العمل مع يوسف شاهين كان خطوة هامة جدًا في مشوار خالد يوسف الذي استغلها لتكوين علاًقات وصداقات في الوسط الفني أتاحت له فرصة الانفراد بأول عمل وهو فيلم (العاصفة) والذي كتبه وأخرجه عام 2000 ليحصل به على جائزة أفضل فيلم مصري من لجنة التحكيم الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي.

وفي العام التالي أخرج فيلمًا سياسيا كوميديا لاقى نجاحًا كبيرا في سوق السينما المصرية وهو فيلم (جواز بقرار جمهوري).

تغيير الدفة ومخاطبة السوق

يعتبر الكثيرون فيلم جواز بقرار جمهوري، علاًمة مميزة في تاريخ خالد يوسف، ورغم النجاح الكبير الذي حققه الفيلم يبدو أن خالد لم يكن راضيًا عن الاستمرار في هذا التوجه.

الأفلام التي تلت هذا الفيلم كانت تجارب مختلفة تمامًا، اتسمت بالطابع الجاد وركزت على الإثارة في الأحداث والمشاهد

ومن هذه الافلام، فيلمه أنت عمري، الذي يعكس أجواءًا مغايرة تماما للأجواء الكوميدية، فهاني سلاًمة ونيللي كريم أبطال الفيلم، يقعون في قصة حب ملحمية تراجيدية بعد تشخيص البطل بمرض السرطان.

استمر خالد يوسف في تقديم هذه الفئة من الأفلاًم، لكن بلمحة أقل مأساوية يبدو أن هذه الفترة كانت فترة اختبار المخرج لذوق المشاهد المصري.

تلى فيلم انت عمري فيلمان آخران من تأليف وإخراج خالد يوسف وهما ويجا وخيانة مشروعة. الفيلمان اللذان ضما البطل هاني سلاًمة.

جاء الفيلمان بجودة مميزة، لكن بدا كما لو أن مخرجنا مدفوعا بتأثير هاني سلاًمة أكثر من توجهه كنجم يتطلب وجوده صراعًا رومانسيًا وبعض المشاهد المثيرة.

الشخصي

في العام2007، شارك خالد يوسف المخرج الكبير يوسف شاهين في إخراج فيلم هي فوضى، والذي سلط الضوء على الأوضاع السياسية في البلاًد آنذاك.

وفي العام نفسه، قرر المخرج تقديم فيلم حين ميسرة، الفيلم الذي اكمل التوجه السياسي الخالد يوسف عبر خلطته الشهيرة من إثارة وجنس وكشف للواقع وكوميديا سوداء.

15 عاما على الريس عمر حرب

توقع الجميع بعد فيلم حين ميسرة، أن يستمر المخرج المصري بتلك الخلطة الناجحة لكنه أذهل الجميع حينما قرر أخرج ج فيلما يحمل طابعًا فلسفيًا ألا وهو الريس عمر حرب.

لم يغفل المخرج الشاب عن تقديم خلطة النجاح المعتادة وهي الإثارة في الأحداث والمشاهد والحوار السريع الذي لا يُشعر المشاهد بالملل على الإطلاًق.

تحل هذا العام الذكرى15 على إطلاًق فيلم الريس عمر حرب الذي يعتبره الكثيرون محطة هامة جدا! في تاريخ خالد يوسف الفني وتدور أحداث الفيلم في موقع كازينو تقليدي حيث نرى الكثير من العاب كازينو اون لاين الشهيرة مثل لعبة الروليت والبوكر والباكارات.

بطل الفيلم هاني سلاًمة يقوم بدور الكوريير أو موزع لعبة الروليت الذي يجمع الرهانات من اللاًعبين ويدير جولة اللعب ويعلن أخيرًا عن الفائز.

الفيلم يطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة الفلسفية مثل العلاًقة الأبوية والقضاء والقدر ومدى قدرة الإنسان على اختيار مساره بالحياة

الجولة قبل الأخيرة

بعد إخراج الريس عمر حرب، عاد خالد يوسف بفيلم دكان شحاته الذي حرص فيه على تقديم الإثارة والتراجيديا وعرض الواقع بطريقة صادمة.

أحدث هذا الفيلم ضجة كبيرة بين محبي السينما المصرية للمشاهد الصادمة واتهم الكثيرون المخرج حينذاك بأنه يهول من الواقع المصري، فقرر الابتعاد قليلاً!عن تناول الأوضاع السياسية المعقدة بشكل مباشر وقدم فيلمه الكوميدي (كلمني شكر).

الفيلم لاقى نجاحا!كبيرًا هو الآخر مع تألق بطله عمرو عبد الجليل الذي مثّل شخصية توشكى الرجل الفقير من الأحياء الشعبية والذي يحلم بأن يكون نجمًا سينمائيا!

الفترة التالية كانت فكرة عدم استقرار سياسي، وظهرت مجموعة من التسريبات للمخرج المصري مع اتهامات متعددة له بالتحرش. وفي عام2019، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتبره البعض إباحيا للمخرج برفقة ممثلتين شابتين أدعى المخرج لاحقا بأنه كان متزوجهما عرفيا!

الخروج والعودة

خرج المخرج أثر تطور هذه التسريبات وتحولها إلى قضية تنظر أمام المحاكم إلى خارج البلاًد وتحديدا إلى الأراضي الفرنسية. وبعد عدة سنوات من الانقطاع عن العمل في السينما المصرية، عاد خالد يوسف مرة أخرى إلى مصر ليخرج مسلسله الأول بعد العودة <سره باتع>

عرض المسلسل في السباق الرمضاني وكتب خالد يوسف السيناريو والحوار للمسلسل المقتبس عن رواية سره باتع للمؤلف يوسف إدريس

كما تعاقد على إخراج فيلم الإسكندراني والذي من المتوقع أن يتم عرضه في رمضان العام2024.