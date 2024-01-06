الاكثر متابعة اليوم - خالد يوسف والعوضي وزينة يحتفلون بفيلمهم في الإسكندرية

احتفل الفنان المصري أحمد_العوضي، بعرض فيلم الإسكندراني، الذي يلعب بطولته، في محافظة الإسكندرية، بعد طرحه منذ أيام قليلة، في دور العرض المصرية.

وقرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد_يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما فوكس في سيتي سنتر كارفور، وكذلك في سينما سان ستيفانو.

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فيلم الإسكندراني حقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع بالعرض الأول في سينما مول سيتي ستارز.

قصة فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني مأذخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.