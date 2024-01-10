الاكثر متابعة اليوم - هيفا تعود بقوة جمالها ولطفها إلى الساحة

بعد غياب ولو كان قصيرًا إلا أن هيفا حين تغيب ليوم أو سنة فيعتبر غياب لأنها شاغلة الناس رغم التراجع النسبي الذي لحق بها ربما لأنها لم تعد كالسابق عاشقة بل مولعة بفنها وهذا بان منذ افتتاحها لمحلها التجاري في أسواق بيروت حيث بدأت الحديث يذهب لصالح الماركة والجاكيت والفستان الخ.

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نلاحظ منذ اشهر حضورًا لهيفا متلاحقًا لا يغيب فتحقق على المسارح نجاحات ولا يُذكر انها أحيت حفلة غير مكتملة العدد أو فاشلة، تتنقل بين بلد وآخر دون أن تستعرض نجاحاتها او “تتشاطر” على نجمات جيلها.

نجاح هيفا لا يقتصر على السوشيال ميديا بل ظهر واضحًا في حفلاتها الأخيرة وتفاعلها مع جمهورها وتواضعها مع محبيها في الصالات!

وكذلك أصبحت أكثر جمالًا واشراقة وهذا ما يبدو واضحًا من خلال الصور التي تنشرها، ونمرر سرًا هنا بأنها استعانت بطبيب تجميل لبناني رمّم بعض الأخطاء بوجهها وأعاد لها ثقتها بنفسها.

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وكانت احتلت الترند وأصبحت سيرة على كل لسان بعدما منعت الحراس من طرد أحد المعجبين من المسرح، ونادته ليقف إلى جانبها وغنّت ورقصت معه معلنة بطريقة غير مباشرة على أنها تحترم جمهورها ولا تتكابر عليه.

هل تغيّرت هيفا بتصرفاتها؟

نذكر جيدًا في بداية حرب اكتوبر في فلسطين، تعرّضت هيفا لهجوم كبير بعدما نشرت صورًا جديدة لها من جلسة تصوير وقالت الأغلبية بأنها سعيدة على أشلاء أطفال غزة، وأول ما فعلته أنها ألغت خاصية التعليقات، وبعدها ابتعدت لفترة عن نشر اي صور جديدة لها احترامًا لأهالي غزة واحترامًا لعقول العرب وكل من هاجمها.

ولم تكتفِ بالابتعاد بل أيضًا أرسلت مساعدات لأطفال غزة.

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