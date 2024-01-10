الاكثر متابعة اليوم - “خناقة” خالد يوسف وطارق الشناوي!

خلاف كبير نشب بين المخرج المصري خالد_يوسف، والناقد السينمائي طارق الشناوي، بعدما انتقد الأخير فيلم الأول (الاسكندراني)، الذي يعرض حالياً في دور العرض بطولة النجمين أحمد_العوضي، زينة.

في البداية، انتقد طارق الفيلم عبر مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية قائلاً:

(وجه التوافق كبير بين سيناريو أسامة أنور عكاشة والمشاهد التي قدمها خالد يوسف، ما عدا الجزء الخاص بالتحديث الزمني، راهن خالد في فيلم الإسكندراني، على الناس رايحة فين، وبالتالي استخدم العنف والضرب بشكل مبالغ فيه وغير مبرر).

اقرأ: هيفا وهبي وحلمها الذي لن يتحقق

اضاف: (السيناريو حرفة لها علاقة بالزمن وأسامة أنور عكاشة كتب سيناريو الإسكندراني، منذ ٣٣ سنة بإيقاع وسيناريو وزمن ما قبل هذه اللحظة، فكان يجب العمل على القصة وليس السيناريو، والسيناريو الذي قدم في الفيلم أشعرنا وكأنه عمل بايت).

بينما رد عليه يوسف عبر مداخلة في نفس البرنامج وفي نفس التوقيت قائلاً:

(التزمت برؤية أسامة أنور عكاشة لأنها نفس رؤيتي وتوجهاتي ومواقفي، واعتز إني قدمت فيلم الإسكندراني بروح عكاشة رغم التغييرات الكثيرة التي عملتها على السيناريو).

تابع: (أرفض العناوين البراقة وأقدر استخدم عناوين تقطم الرقبة، وأنا لم اتشعبط على نجاح أسامة أنور عكاشة كما قال طارق الشناوي، أنا أفلامي ناجحة ومكسرة الدنيا وبتدخل مهرجانات ومابتشعبطش على اسم حد).

اضاف: (انا مش بدافع عن فيلمي أنا بدافع عن العناوين اللي بتحطها، واتهامك ليا واستخدام كلمة بيتشعبط مهين، النقد درع من الابداع لو في نقد هحترمه لكن انطباعاتك الصحفية تنم عن كراهيتك ليا لاني قولت عليك انك مش ناقد انت بتكتب انطباعات صحفية).

ليعلق من جديد الشناوي قائلاً: (خالد يوسف شكله عصبي شوية وربنا يكون في عونه وكلمة بيتشعبط مفيهاش سب ولا قذف ولا اهانة).

ليعود من جديد خالد ويصرح: (طارق الشناوي هو اللي بيتشعبط على نجاح أي عمل أو فنان ناجح عشان كلامه يتقري، قبل كده وأثناء ما الدنيا نقاد وجمهور ومهرجانات كانت بتحتفي بفيلم حين ميسرة، حتى أن الناقد الكبير سمير فريد كتب نقده عن الفيلم وقال أنه من أهم عشر أفلام في تاريخ السينما المصرية، جه طارق وقال على الفيلم أنه مباشر وفج ونال منه بكل أساليب التجريح).

وأضاف خالد يوسف: (لو تلاحظوا طارق متعود يهاجم الناجح فقط عشان يتشهر.. وروني كده مقالة نقدية واحدة على حد مش لامع، وأتمنى بجد أنه يكرس جهده لو كان عنده كلام نقدي بصحيح يستخدمه في دعم التجارب الفنية الجديدة التي بلا أسماء نجوم كبار، ويحاول يسلط الضوء عليها ويحلل لهم أدواتهم واستخدامها الأمثل (لأن دي أحد وظائف النقد)؟ بدل ما كل شغلته محاولة هدم الناجح.

واستكمل خالد يوسف: (أنا مابتشعبطش على حد يا طارق أنا طول عمري ناجح الحمد لله، أنت بتتكلم على 13 فيلما أنت نفسك قايل في مقالتك فيلمين مجابوش إيرادات، يعني بنسبة أكثر من 80 % أفلامي ناجحة ورائجة وبتدخل مهرجانات وبتنجح، فأنا مابتشعبطش على نجاح حد ولكن يشرفني أعمل عمل لأسامة أنور عكاشة).