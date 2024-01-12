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الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم: بدنا ترحيل للسوريين يتفضلوا يشدّوا الهمة

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Sara Al Asrawi 0 تبليغ

علقت ملكة جمال لبنان السابقة نادين ويسلون نجيم على الوجود السوري في لبنان وتحديدًا النازحين السوريين الذين باتوا يشكلون عبئًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني بالاضافة إلى مشاكل ديموغرافية.

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وكتبت معلّقة على فيديو الرئيس الأميركي السابق دونالد_ترامب الذي تحدّث عن أزمة الحدود بين اميركا والمكسيك وعن خطورة النزوح على اميركا وضرورة ترحيلهم.

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وقالت نادين:

(تتخايل ملايين من النازحين على ٤ مليون؟ وبتتخايل طلاب لبنانيين عم يجي محلهم نازحين سوريين بالمدارس الخاصة بسبب التمويل؟)

وتابعت: ( بدنا ترحيل هون كمان بس بدّك دولة والسياسيين يتفضلوا يشدّوا الهمة وبعض الناس تستدرك انو هيدي مسؤولية الدولة مش الجيش.. كالعادة منهرب من تقاعسنا ومنكبها على غيرنا)

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نادين من بين الشخصيات المؤثرة القليلة التي طالبت ولا تزال بترحيل النازحين السوريين من لبنان وعودتهم الآمنة الى بلدهم الذي بات مستقرًا أمنيًا.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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