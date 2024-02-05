الاكثر متابعة اليوم - هيفا تعلق: الله ينتقم لي بعد التحفظ على أموال محمد وزيري!

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الحكم القضائي، الصادر من المحاكم المصرية، بالتحفظ على أموال مدير أعمالها السابق.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو_أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة MBC مصر: “الحمد لله أنا مؤمنة بالقضاء المصري، وهذه الأمور نسيتها وتركتها للمحامين والإجراءات القضائية، ومركزة في أشياء أهم في حياتي”.

أضافت: “إن شاء الله كل يوم الله بياخد لي حقي منه، والحياة فيها أشياء أهم من الوقوف عند أشخاص أذوك أو سرقوك”.

تابعت: “في أشخاص عارفة قيمتنا، وفي نجاجات بانتظاري”.

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هيفاء وهبي، كانت تقدمت بمحضر رسمي ضد مدير أعمالها السابق الملحن المصري محمد وزيري، واتهمته بسحب مبالغ مالية من حسابها في بنك الإمارات دبي الوطني، وإيداعها في الحساب الخاص به دون علمها، مستغلاً بذلك توكيل هيفا له بإدارة كل أعمالها وحساباتها.

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وقضت محكمة جنح الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بمعاقبة محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 4 ملايين دولار، وذلك بعد مرور نحو 9 أشهر من النزاع القضائي بين الطرفين.

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كانت محكمة أسرة قصر النيل رفضت الدعوى المٌقدمة من الملحن والمنتج المصري محمد وزيري، لإثبات زواجه من الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، خصوصاً أنه لم يقدم مستند رسمي يثبت الزواج رغم تأجيل جلسات المحكمة لأكثر من مرة.

الوزيري تقدم بتِلك الدعوى محاولًا إثبات الزواج أمام المحكمة بعد اتهام هيفا له بسرقة أموالها وعقارتها.